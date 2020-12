El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz visita a Julio Urías campeón de la MLB con los Dodgers

Culiacán.- El Gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz se reunió este domingo con Julio Urías, jugador de los Dodgers de Los Ángeles con quien en el pasado mes de octubre salió campeón de la Serie Mundial siendo el hombre de la noche para cuadro angelino.

En su visita el mandatario fue recibido por el padre de Julio, Carlos Urías que con fuerte saludo se fundieron en un pequeño abrazo tratando de mitigar un poco los protocolos de salud ante el Covid-19.

De momento la charla se sabe que es privada y el contenido de la misma no ha sido revelada, hasta que una de las dos partes lo haga, pero se espera que el centro de la misma englobe a la participación de Julio en la MLB y la gran temporada que tuvo con el equipo estadounidense.

También se espera que el pelotero invite al Gobernador a dar un recorrido por las calles contando sus logros y más detalles de su carrera como beisbolista y como fue ser el centro de atención de todo un país.

Julio Urías hizo lo que nadie en muchos años había podido, meter a los Dodgers a las finales de la MLB con altas posibilidades de ser campeones. Primero con su gran participación ante Atlanta donde además de dejar claro que iba con todo por el título también se hizo del empate al récord de Fernando Valenzuela que más delante rompería en la Serie Mundial.

Urías no ha tenido una vida sencilla pues desde muy pequeño ha tenido que lidiar con una lesión en uno de sus ojos, en el cual ha tenido 3 operaciones, que si bien le han ayudado, uno de sus parpados no abren bien por lo que su vista es limitada en el ojo izquierdo, pero eso no lo ha detenido para lograr cada una de las cosas en el beisbol.