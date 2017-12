El Martillo ya igualó la final

Se iguala el duelo. La escuadra de El Martillo superó al son de seis carreras por cinco al conjunto del Deportivo Mingo Vázquez y con ello forzó a un tercer y definitivo partido la serie final de la categoría Pesada de la Liga de Softbol Luis Urías que en su campaña 2017 le rinde un merecido homenaje a David Rochín.

El juego decisivo se jugará el próximo miércoles en el estadio Agrónomo a las ocho de la noche.



El Deportivo Mingo Vázquez tomó el control del partido en el tercer capítulo con una carrera anotada en wildpitch por Marco Antonio Valdez que había iniciado el inning recibiendo pasaporte.

Una más en la cuarta para poner el juego 2-0 cuando Manuel Cota inicia la tanda con pasaporte, después de ponche para Fredy Cital, Jesús Osuna conecta de imparable y lo imita Victor Soto con el hit remolcador que se trae a jom a Cota.



La escuadra de El Martillo demostró que venía por todas las canicas al igualar la pizarra en el quinto capítulo cuando después de out a Marcos Cuadras, Alfredo Gonzáles y Eduardo Felicián conectan sendos imparables y el primero anota después con rola al as paradas cortas de Cesar Rentería y Felicián con hit productor de Francisco Sierra.

Deportivo Mingo Vázquez recupera la ventaja con par de registros en la séptima entrada.

El ataque lo inicia Jesús Osuna con base por bolas, Victor Soto es dominado con flay al centro, pero el emergente Pablo Tirado responde con hit para producir una.

El también emergente Wilfrido Galaviz es ponchado para el segundo out, pero enseguida Iván Félix conecta de hit para traerse otra y él mismo anota posteriormente con wildpitch.



El Martillo hace racimo de cuatro en la séptima para ganar.

Una ,ás cayó con doblete productor de Eduardo Felicián, una más con base por bolas para Paúl Híjar y las dos del sensacional triunfo con oportuno y valioso doblete de Gabriel Anceno que deja regados en el terreno a los rivales.

La victoria fue para Fernando Ramos y la derrota se le cargó al relevista Arturo Valdez en plan de auxilio sobre el inicialista Isaac Ramos.