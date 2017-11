"El Milán necesita un espíritu de batalla": Gattuso

LIVE from Milanello! ⚠

Rino Gattuso and Massimiliano Mirabelli are answering all the questions from the media

English Audio ➡ https://t.co/quwGy0A1Ut

Mister Gattuso e @MassMirabelli rispondono alle domande dei giornalisti

Audio Italiano ➡ https://t.co/cl3QZUqahv pic.twitter.com/dDkb8x3BC9