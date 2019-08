El Napoli muestra interés por el Chucky Lozano

La Haya, Holanda.- El Napoli le ha comunicado al PSV Eindhoven su interés por el futbolista mexicano Hirving “Chucky” Lozano, a quien el club holandés está dispuesto a venderlo por unos 40 millones de euros, según publicó este viernes la revista neerlandesa “Voetbal International”.

Los napolitanos llevan varias semanas en contacto con el agente de “Chucky” Lozano, Mino Raiola, y el jugador ve con buenos ojos su salida del PSV.

“No es ningún secreto que Lozano siente que su tiempo en la Eredivisie holandesa se ha terminado”, dijo el medio, debido a una supuesta falta de sintonía con el entrenador Mark van Bommel.

El técnico no alineó al mexicano en el once inicial del decisivo partido contra el Basilea, de la ronda previa de la Liga de Campeones, que el PSV perdió el pasado martes, y significó su no clasificación para la máxima competición europea.

El Napoli ha puesto sus ojos en Lozano después de fracasar el intento de fichar al extremo marfileño Nicolas Pépé, que fue traspasado esta semana del Lille al Arsenal por 80 millones de euros.

Los italianos también se interesaron por el colombiano James Rodríguez, pero su salida del Real Madrid “no parece factible”, añadió el medio holandés.