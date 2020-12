El PSG se mantiene como líder pese a no ganar en sus últimos dos juegos

A pesar de sumar sólo un punto en las dos últimas jornadas, con el descalabro de 3-2 contra Mónaco hace una semana y el empate 2-2 ante el Burdeos (11º) este sábado en el Parque de los Príncipes, el París Saint Germain todavía se mantiene como líder de la Ligue 1.

El Girondins se puso adlelante en el marcador con un tanto en contra del joven parisino Timothée Pembele, de 18 años y que debutaba con el PSG (10), pero el conjunto parisino pudo remontar antes del descanso con goles del brasileño Neymar, de penal (27) y del italiano Moise Kean (28).

En la parte complementaria, Yacine Adli logró el empate a dos goles definitivo (60), rematando desde la frontal del área un pase de Hatem Ben Arfa, dos jugadores con pasado parisino.

Cabe mencionar que eue el goi número 50 de Neymar con la camiseta del PSG, pero el resultado no deja lugar a los festejos.

"Hemos hecho un partido tímido, con dos goles marcados, pero nos ha faltado algunos detalles que tenemos que mejorar en un campeonato que, habitualmente, ganamos muchos partidos", señaló Neymar a Canal Plus luego del partido.

"En caso contrario, será complicado en la Ligue 1 y también en la Liga de Campeones (...) Tenemos que jugar más como equipo, organizarnos mejor, si no va a ser muy difícil", advirtió. Tras la derrota hace una semana frente al Mónaco, este nuevo tropiezo no llega en buen momento para un PSG que el próximo miércoles se jugará buena parte de su futuro en la Liga de Campeones en Old Trafford ante el Manchester United.

EL MARSELLA ACECHA

"Tras una buena primera parte, en la segunda nos faltó todo: disciplina, esfuerzo, actitud. Merecimos perder en el segundo tiempo (...) Si jugamos así en Manchester no será posible" ganar para seguir optanto a la clasificación, en un partido crucial para los parisinos, admitió el técnico del PSG Thomas Tuchel.

Antes del partido, los jugadores del París Saint-Germain y del Girondins rindieron este sábado su particular homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años, cuando saltaron a calentar con una camiseta con la imagen del '10' argentino. "¡Adiós el 10! Descansa en paz #Maradona" decía el mensaje, junto con la imagen del exjugador.

Pese a todo el PSG encabeza la tabla de posiciones del campeonato con 25 puntos, tres más que el Lille, que le puede alcanzar si el domingo gana al Saint Etienne (16º).

Tercero, a cuatro puntos del PSG pero con dos partidos menos, está el Marsella, que alcanzó el podio provisional tras superar este sábado por 3-1 al Nantes (14º), en la 12ª jornada del campeonato francés.