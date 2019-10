El PSV de Erick Gutiérrez fue goleado por el AZ Alkmaar

Eindhoven.- El PSV buscaba la victoria para no alejarse del líder Ajax pero se encontró con un AZ Alkmaar que fue contundente al momento de la definición en el ataque.

El mexicano Erick Gutiérrez fue titular en la goleada de su equipo por el AZ Alkmaar, esta es la segunda derrota consecutiva de los granjeros, siendo al 22' cuando todo daría un gran giro, el mediocampista Ryan Thomas se iría expulsado del encuentro, lo que condiciono el actuar de su equipo y de su compañero Erick Gutiérrez.

Myron Boadu jugador del partido | Vía PSV

En los minutos finales del primer tiempo la visita encontraría el gol que abriría el vendaval vía Myron Boadu al 45, y solamente pasaron unos segundos cuando nuevamente Myron al 45+1 marcaria el segundo que daría con la finalización de la primera mitad.

Para el segundo tiempo la cosas fueron muy similares, los locales no atacaron y cuidaban que no les metieran más goles pero el AZ no dio marcha atrás y se lanzó al ataque y al 71' Jonas Svensson pondría el 3-0 y 5 minutos más Dani de Wit cerraría el marcador con el 4-0.

Con esto el PSV cae a la tercera posicione dejandole al AZ el segundo lugar con una mejor diferencia de goles, aunque con 23 unidades cada uno.