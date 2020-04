El Piojo, DT del América, considera injusto darle título a Cruz Azul

Ciudad de México. El técnico del América, Miguel Herrera, dijo que los directivos jamás han planteado darle el título del Clausura 2020 al actual líder Cruz Azul.



"Sácate eso de la cabeza y lo voy a explicar. Es una idea que nada más los medios tienen. Es ningún momento en mesa de directivos ha cabido esa posibilidad. Si ellos mañana deciden que así sea, ellos lo deciden. Lo más injusto sería que se tomara esa decisión, en nuestro torneo son 17 fechas, una Liguilla y un campeón", dijo a Futbol Picante.

El "Piojo" ejemplificó que el torneo anterior Rayados se metió de último minuto, y de manera polémica a la Liguilla, y aun así fue campeón.



"Hoy hay posibilidad de jugar todo junio y todo julio. Eso no va a existir (darle el título a La Máquina), no porque yo lo diga sino porque lo he escuchado de todos los directivos.



"Las televisoras, el ingreso más importante para los equipos, si hoy les cortas la Liga y te pagan 10 pesos, te van a pagar cinco, por los otros cinco los tienes que seguir cobrando porque si no cómo devengas los sueldos de todo lo que tiene un equipo, patrocinadores te pagan por 17 fechas y nada más jugaste la mitad, nada más te pago la mitad. La misma televisora que tiene pronosticado pasar 10 o 9 partidos y nada más va a pasar 5 pues ya los tiene vendidos, tienen que pelear, es una bola de nieve que va creciendo y sería muy grandota", comentó.



Herrera dio un panorama sobre cómo se reanudaría el Clausura 2020.



"¿Qué va a pasar?, jornadas dobles tanto al final del torneo, como la Liguilla que siempre es doble, como muchas jornadas dobles el torneo que sigue, para completar. Empezar el año que entra ya un poquito desahogado.



"La Concacaf todavía podía pensarse en otra cosa. Si la FIFA cancela el Mundial de Clubes ya no tiene caso jugar la Concacaf. Según esto era el último Mundial de Clubes en este formato, es otro torneo que se desliga de lo que podemos hablar", mencionó.