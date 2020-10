El Premio Estatal del Deporte mantendrá estímulos este año: ISDE

Culiacán, Sinaloa.- Al llevarse a cabo este viernes el proceso de insaculación para la elección del Premio Estatal del Deporte 2020, que se realizó vía zoom, se dio a conocer que por instrucciones del gobernador de Sinaloa, Quirino Odaz Coppel, se mantendrán los premios económicos para los ganadores de los tres primeros lugares.

Paola Moncayo Leyva directora del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), dijo estar contenta por el respaldo del mandatario estatal, para seguir estos importantes estímulos a los atletas y entrenadores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Nos da mucho gusto contar con el respaldo de nuestro gobernador con los deportistas y entrenadores. Los premios se mantienen a pesar de la situación por la que estamos atravesando", señaló la funcionario.

Moncayo informó que para el ganador del primer lugar se mantienen los 100 mil pesos; el segundo lugar recibirá 15 mil pesos, el ocupante de tercero 10 mil pesos y para la asociación u organismo se entregará 20 mil pesos. Además todos los galardonados recibirán pants, tenis y reconocimiento.

Moncayo Leyva señaló que la fecha de la ceremonia entrega todavía está por definirse, ya que habrá que esperar cómo evoluciona el semáforo de la pandemia.

Definen jurado

El Notario Público 223, Félix Aragón Carranza avaló el resultado en la elección de jurado para el Premio Estatal del Deporte, mismo que quedó confirmado de la siguiente manera.

Como asociaciones titulares salieron sorteadas las asociaciones de béisbol y baloncesto, como suplentes voleibol, tenis y atletismo.

En medios los titulares son Máxima, Megacable y Noroeste, como suplentes TVP, Sol de Sinaloa y En la línea. En la modalidad de entrenadores ex ganadores del PED, el titular es Reyes Medina Peña y el suplente José Ángeles Pérez Vázquez, Jesús Salvador González y Raymundo Calderón.

Como deportistas ex ganadores del premio el titular es Joel León y el suplente Ulises Ontiveros Gómez. Por último conforman el jurado representantes del PIDS Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad Autónoma de Occidente.

Asimismo Moncayo Leyva exhortó a los deportistas y entrenadores para que entreguen sus documentos, el cierre de registro es el próximo 22 de octubre a las 13:00 hrs.

“Sabemos que no será una elección fácil, tenemos deportistas de talla internacional y clasificados a Tokio. Eso nos enorgullece porque habla del potencial que tenemos en el estado. Así que será una ardua tarea la que tiene en sus manos, segura estoy que sabrán elegir a nuestros ganadores”, apuntó.

“Exhortar a nuestros deportistas y entrenadores para que entreguen la documentación, la fecha es clara, no dejen todo para el último, están en tiempo para postularse”, indicó.