El Puebla pierde legalmente su nombre

Puebla.- Los problemas con el conjunto del Puebla parecen no tener fin, pues no basta con la cuestión futbolística en donde se encuentran hundidos muy cerca de la zona del descenso y donde deberán reaccionar para el próximo torneo si es que no quieren perder la categoría, ya que en el que está aún por culminar volvieron a ser un total desastre.

Ahora se le presenta un nuevo lío para el equipo poblano, ya que el ex propietario del club, Ricardo Henaine, consiguió la sentencia a su favor con el que se podría fin a un pleito que tenía con la familia López Chargoy por el nombre y los principales motes del equipo de la Angelópolis, razón por la que debe de cambiar de nombre, según publica en su portal el diario deportivo Récord.

El club poblano no podrá usar los nombres y apodos de: Ponte la Franja, Club de Futbol Puebla FC, La Franja Puebla Futbol, La Franja, Camoteros y Camoteros del Puebla. Lo que implicaría que el equipo de azul y blanco tendría la obligación de utilizar algún otro nombre totalmente distinto a los antes mencionado.

Cabe recordar que el conflicto legar por el nombre y escudo dio comienzo en el 2015, en donde Ricardo Henaine alegó que registró todos los nombres más comunes que utilizó el equipo, situación por la cual exigía a la actual administración que no hiciera uso de los mismos.

Primero la familia López Chargoy había logrado recuperar el nombre en mayo de este año, sin embargo, luego de una serie de juicios por parte de Ricardo Henaine, habría recibido la sentencia a su favor para recuperar todo.

Ante esta noticia, ahora queda esperar cómo es que el equipo de los López Chargoy pasa a llamarse, pues los principales nombres ya quedaron registrados con quien tenían el problema.

En el presente Torneo Apertura 2017 el conjunto del Puebla finalizó su participación quedando en el decimoquinto lugar de la tabla general con solamente 16 unidades, mientras que en la tabla del cociente se mantiene en el antepenúltimo sitio.

