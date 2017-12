El Puebla presenta la "lista negra" de transferibles

Puebla.- El equipo de la Franja del Puebla tiene como objetivo primordial salir lo más pronto posible de la zona del descenso y de la mano del cuerpo técnico comandado por el profesor Enrique Meza, están trabajando a todo vapor para lograrlo. Es por eso que el día de hoy, el equipo poblano dio a conocer la lista de los jugadores transferible para el siguiente torneo.

Es el lateral ex futbolista del América Óscar "Kevin" Rojas quien encabeza la lista "negra" de los que ya no entran en planes para el equipo camotero, además lo acompaña el colombiano Félix Micolta, el mexicano Jerónimo Amione, el tan criticado chileno Carlos Salom y el ex de Chivas, David Toledo.