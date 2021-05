El Real Betis ve a Diego Lainez jugar los Juegos Olímpicos con México

La directiva del Real Betis encabezada por Antonio Cordón, director deportivo, asegura que el plantele sta contento por saber que el mexicano Diego Lainez este contemplado para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio este verano.

“Nosotros con Lainez está claro que estamos muy contentos. Es un chico que está creciendo, que va a continuar creciendo dentro de la Selección, que se presenta también en unos Juegos Olímpicos y que está dentro de la nómina también de la Selección mayor. Creo que es un jugador que va a dar muchas tardes de gloria a la Selección y el Real Betis”, señaló en conferencia.

El no jugar en el Preolímpico de Guadalajara con la Sub-23, no lo elimina de no formar parte de la Selección Nacional qe estará representando a México. Jaime Lozano, director técnico, tiene muy seguro que Diego Lainez es uno de los jugadores europeos que esten en la lista final para Tokio 2021.

En la vigente temporada en España, Diego Lainez ha sumado 996 minutos con el Real Betis, en 17 partidos de la liga español y cuatro más en la Copa del Rey.

El extremo mexicano suma tres temporadas con el Real Betis donde suma 44 partidos jugados en la liga española con dos asistencias y sin goles, solo en la Copa del Rey ha marcado goles y es solo uno con dos asistencias.