El Salvador vs México, ¿Dónde y a qué hora ver el partido de eliminatorias?.

San Salvador, El Salvador.- La selección de El Salvador recibe este miércoles con el desafío de ganar para no perder más terreno en las eliminatorias del Mundial de Qatar a la invicta Selección Mexicana, líder con tres puntos de ventaja sobre Estados Unidos y Panamá, sus más inmediatos perseguidores.

Los salvadoreños, dirigidos por Hugo Pérez, regresaron el lunes de Costa Rica, donde perdieron de remontada con la selección tica por 2-1, resultado dejó a la Selecta con cinco puntos y en la sexta posición, arriba de Honduras y Jamaica.

A su regreso del país centroamericano, los dirigidos por Pérez tuvieron un momento de relajación en un hotel de playa y este martes entrenaron en la cancha del estadio Cuscatlán, en San Salvador, donde se llevará a cabo el encuentro la noche de miércoles.

El Salvador encarará este partido tras dos empates, dos derrotas y una victoria.

Mientras, el conjunto mexicano, dirigido por el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino y que suma 11 unidades en dicha eliminatoria, llegará al estadio Cuscatlán tras vencer por 3-0 a Honduras.

México no ha perdido ni un solo partid en la eliminatoria - al igual que Canadá- y suma tres partidos ganados y dos empates.

La selección mexicana viajará a El Salvador sin los defensas Jorge Sánchez y César Montes, bajas por lesión y suspensión, respectivamente.

“Jorge prácticamente está descartado contra El Salvador, y de confirmarse, no hará el viaje, todo aquel jugador que no pueda jugar, no hará el viaje, como el caso de César Montes”, señaló el domingo el técnico argentino.

Este miércoles El Salvador recibe a México en la jornada seis del octagonal de Concacaf.

El Salvador vs México

Hora: 21:05 Horas

Canal: Canal 5, TV Azteca 7, TUDN

Estadio: Estadio Cuscatlán