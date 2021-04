El Sevilla envió a un visor para darle seguimiento a Johan Vásquez

El defensa central de los Pumas de la UNAM, Johan Vásquez, fue visto muy de cerca por un visor del Sevilla, esto se da después que el dia de ayer el sonorense aceptará el interés del equipo de la liga española.

El sonorense ha tenido un gran rendimiento en la zaga de los Pumas de la UNAM lo que le ha hecho ganarse su llamado al Preolímpico de la Concacaf el cual ganó con la Selección Sub 23, además ya ha sido convocado con la Selección Mayor de Gerardo Martino.

Las credenciales del defensa son muy buenas hasta el momeno y es por eso el interés de un equipo como lo es de la talla de el Sevilla.

es muy probable que Vásquez este en la lista definitiva de Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos es por eso que el conjunto español quiere amarrarlo previo a la justa olímpica de Tokio.

"Si he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, no estoy ansioso ni nada, si sé algo es que estando con Pumas bien, me dará eso", refirió hace unos días Vásquez.

Johan Vásquez aumentó 3.3 millones dólares, la cifra más alta en la Liga MX. José Juan Macías sigue como el futbolista de mayor valor con 11 millones.

Hizo con la selección mexicana el 2 de octubre de 2019 en un amistoso contra Trinidad y Tobago. Sustituyó a Paolo Yrízar en el minuto 63.