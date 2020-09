El 'Travieso' Arce afirma que le faltará el respeto a Julio César Chávez

El mochitense Jorge 'Travieso' Arce ha tomado muy en serio su preparación y advierte que ahora sí le faltará al respeto a la Leyenda del Boxeo Mexicano, Julio César Chávez, cuando ambos exmpeones mundiales se enfrentan por tercera vez en un combate de exhibición, a celebrarse el próximo viernes 25 de septiembre en Tijuana, Baja California.

Los dos exboxeadores se han lanzado mensajes en las redes sociales, con motivp de su enfrentamiento que se realiza a beneficio de una noble causa, ya que las ganancias serán para las clínicas de rehablitación de JC Chávez, en las cuales se ayuda a personas que sufren adicción a las drogas y alcohol.

El evento que será a puerta cerrada, tendrá otro actractivo, ya que Julio César Chávez Jr, ex campeón mundial de peso mediano del CMB, buscará regresar a la senda del triunfo al enfrentar a Mario Cázares, quien marcha invicto en duelo de sinaloenses.

"Viejo Picudo @Jcchavez115, como dice la canción de Espinosa Paz 'Te veo el próximo viernes, igual y me pegas, igual y te explico, que te necesito', Aaaoouuu falta poco y te cuento un secreto, Estoy Ansioso por faltarte el respeto al Gran Campeón Mexicano", escribió Jorge Arce en su cuenta de Twitter.

En otro de los sus mensajes, el Travieso dijo: "Buen día mi raza, con la novedad que me volvió a quedar el pantalón talla 28 ya estaba en 30, pero me puse las pilas, volví a talla 28, me creo William Levy ahora sí, agárrate viejo picudo. Compren sus accesos ya en Súperboletos.com. No se pierdan la Chinga".

Jorge Arce fue campeón mundial en cinco diferentes divisiones, siendo el primer mexicano en conseguirlo.

En esta función, su sobrino Karim "Traviesito" Arce, peleador de Promociones del Pueblo, se medirá ante David ‘El Choko’ Martino, quien pese a que solo tiene 22 años, ya lleva buena experiencia.

Para Karim Arce será la primera vez que compartirá cartelera con su famoso tío Jorge Arce.