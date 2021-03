El “Travieso” Arce dice que apenas se está preparando para la política

Guasave, Sinaloa.- Todavía no. El cinco veces ex campeón mundial de boxeo, Jorge Arce, dejó muy clara su postura de no participar en ninguna contienda política hasta estar suficientemente preparado para ello pues no quiere ser ningún improvisado.

El siempre extrovertido ex peleador aclaró la situación, pues en las redes sociales se sigue informando que el ex Big Brother contendrá por la presidencia municipal de Hermosillo, y es por eso sus visitas a la capital del estado de Sonora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La aclaración

“La verdad por el momento no hay nada de eso, yo soy muy respetuoso de las formas y siendo sincero sé que no estoy listo para eso todavía, por el momento mi único contacto con la política es la gran amistad que tengo con Ernesto Gándara Camou, que es candidato por el PRI a la gubernatura del estado de Sonora y gran amigo mío, y claro, si él me llama para que le ayude como asesor en alguna dependencia deportiva claro que lo haré con mucho gusto para apoyar el deporte, pero yo no soy candidato de nada”, dijo a EL DEBATE vía telefónica el ex campeón mundial de las divisiones minimosca, mosca, supermosca, gallo, y supergallo de importantes organismos como la Asociación Mundial de Boxeo, LA Organización mundial de Boxeo y el mismo Consejo Mundial de Boxeo.

El también ex campeón del Torneo de Los Barrios de EL DEBATE dijo que en lo futuro y si las cosas se dan, si podría aceptar alguna invitación de algún partido político “pero antes debo prepararme para eso, de hecho ahorita estoy estudiando la preparatoria en línea y posteriormente quiero estudiar la carrera de Derecho, o bien Ciencias Políticas para estar listo para eso, esto lo veo como el boxeo pues antes de cada pelea te tienes que preparar muy bien, tienes que correr, hacer sparring, y cuidar el peso antes de subir al ring, eso es lo que yo quiero, hacer las cosas bien. Estar listo para la pelea porque la política es muy difícil, ahí los fregazos están más duros que en el boxeo”.