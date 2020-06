El “Tronco” es atacado por un agresivo “Alacrán”.

Guasave, Sinaloa.- El pasado sábado el guasavense Eleazar “Tronco” Valenzuela sufrió su derrota 13 en su carrera boxística, después de caer por nocaut efectivo ante el campeón mundial de peso Superpluma, Miguel “Alacrán” Berchelt.

La pelea fue pactada a 10 episodios en la división de los Superligero, pero en el sexto round se impuso el quintanarroense.

El combate se realizó en la Ciudad México, donde sin duda el experimentado Miguel Berchelt fue mucha pieza para el de Guasave, pues en el mismo primer round lo envió a la lona y lo siguió castigando durante todo el pleito para así acumular 37 triunfos en su carrera.

La pelea

En el primer asalto el “Alacrán” demostró que venía por todo a pesar de que tenía siete meses inactivo, mandando a la lona al “Tronco” Valenzuela con un gancho a la barbilla, y cuando parecía que sería el final de ese duelo, el de Sinaloa pudo levantarse y seguir metido de lleno en el pleito.

Fue en el sexto round donde recibió un par de golpes en el rostro el de Guasave, lo que trajo como consecuencia que quedara tocado sobre las cuerdas y segundos despúes se declaró el triunfo a favor de Miguel Berchelt.

A pesar del descalabro, Eleazar Valenzuela demostró que es un peleador fajador y que para derrotarlo hay que castigarlo mucho, pues su fortaleza física es una de sus virtudes.

Estadísticas

Actualmente el oriundo de la sindicatura de Bamoa registra 21 triunfos, 16 de ellos por la vía del nocaut, así como también ostenta 13 derrotas y cuatro empates, todo esto a sus 25 años de edad.

Por otro lado el “Alacrán” Berchelt, de 28 años de edad, acumula 37 éxitos, todos por la vía del cloroformo, y solamente tiene un revés.

La carrera del pugilista sinaloense no termina con en este gris episodio, ya que en infinidad de veces ha dicho que busca seguir vigente en el boxeo de paga, por lo que no quiere quitar el dedo del renglón hasta conseguir un cinturón de campeón, sin embargo, reconoce que para eso tiene que ser un peleador disciplinado y constante, ya que los resultados positivos no se dan solos.

A veces se gana y a veces se pierde, pero lo bueno es que seguimos con paso firme en esto”, menciona.

