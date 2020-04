El VAR será más importante en el nuevo reglamento

Sin importar que el futbol se encuentra parado en cuantos a sus actividades, por el Covid-19, se oficializaron las modificaciones al reglamento que en el mes de febrero la International Football Association Board (IFAB), órgano arbitral dependiente de la FIFA, aprobó las nuevas modificaciones, entre las que destacan: el uso de manos, las fintas en los penales y las opciones manifiestas de gol.

También, se mantiene la opción de modificar la norma del fuera de juego, esto con la intención de contribuir al juego de ataque.

La controversia principal, de la 134 asamblea celebrada en Belfast, giró alrededor de las manos. La IFAB quiere dejar claro que lo que se marcará como mano es todo aquel balón que toque por debajo de la axila. Si esto suceda, llegarán las interpretaciones de los árbitros, quienes han recibido la siguiente orden: 'Si un jugador toca de manera fortuita el balón con la mano, solo será considerado infracción en caso de que la jugada acabe en gol o en ocasión manifiesta de gol . Si la jugada se prolonga y son varios los toques, la mano no se considerará falta'.

Más respaldo con el VAR

El uso del VAR también tomará mayor importancia, a los árbitros, se les ha pedido acudir mas a revisar la jugadas a pie de campo. El árbitro ubicado en el VAR está autorizado a aconsejar al árbitro principal al respecto a la jugada en revisión, emitiendo su punto de vista sobre lo que aprecia, pero será el nazareno principal quien tomará la decisión.

Foto: EFE

También, se recalcó que no se hagan públicos los diálogos de la sala VAR.

Penales

En las tandas de penales, si el portero no sigue la regla, al momento se lanzarse en un tiro de penalti y el balón no entrara en la portería o rebotara en el larguero o en los postes, no se sancionará al guardameta, sólo se hará en caso de que su acción influyera de forma clara en el cobro del lanzador.

Al portero no se le amonestará tras la primera infracción, sino en caso de reincidir en los siguientes cobros, únicamente en caso de reincidencia, en dado caso se repitiera el penal como en los tiros posteriores.

En caso de que tanto portero como tirador, realizarán una infracción simultáneamente (circunstancia muy improbable), se entiende que la infracción del primero suele estar causada por una finta antirreglamentaria del segundo, por lo que se sancionaría al ejecutor.

En las tandas de penaltis no se tendrán en cuenta las amonestaciones recibidas durante el partido.

También se debe sancionar con amonestación toda jugada prometedora que se corte de manera antirreglamentaria.