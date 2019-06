El Veracruz presenta como entrenador a Enrique Meza

Los Tiburones de Veracruz presentaron este martes como entrenador a Enrique Meza, quien prometió trabajar con alegría para que el equipo sea protagonista en el torneo Apertura 2019.

“Encontré tristeza, se veía un equipo sin alma por las cosas que estaban pasando y pienso hacer un equipo alegre”, prometió Meza en una rueda de prensa.

Los Tiburones fueron colistas del Clausura que terminó el mes pasado y como consecuencia descendieron, pero lograron permanecer en la primera división al pagar una multa de alrededor de seis millones de dólares.

Ahora la directiva comienza de cero y confía en Meza para regresar el protagonismo al equipo.

“Vengo con ganas y mucha ilusión de hacer cosas importantes; queremos hacer un equipo competitivo. En este año a Veracruz le fue mal pero hubo momentos en que llegó a jugar bien y por alguna razón no acertaba en los goles y cuando el rival avanzaba les hacía daño; ahí se desmotivaba el equipo”, observó.

Meza, de 71 años, fue el entrenador que marcó una época con el Toluca al conquistar tres títulos en tres años entre 1998 y 2000, después de lo cual ganó el Clausura 2017 con el Pachuca, con el que conquistó la Copa Sudamericana del 2006 y un par de cetros en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los puntos dicen que fue una temporada mala, pero hay algunos jugadores que rescatar; esta semana se tomarán decisiones importantes sobre quienes se van y quienes se quedan”, aseveró.

El estratega, que viene de fallar al frente del Puebla, calificó de una bendición dedicarse a lo que más le gusta, el futbol, y mantiene intacta la emoción por dirigir en el futbol de Primera.

Estoy con la ilusión integra como si fuera un joven entrenador, todavía me pongo nervioso, el estómago me hace cosquillas porque ese nerviosismo que siento me alerta para estar en la mejor de las disposiciones”, reveló.