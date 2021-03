El Youtuber español AuronPlay bendice a las Chivas para que vuelvan a ganar en la Liga MX

España.- Si es para ayudar no importa de donde venga, ese es el pensamiento que tienen los Chivahermanos quienes se aventuraron a solicitarle al youtuber español AuronPlay que les diera su bendición para que el equipo resurgiera y volviera a las victorias que tanto les urgen.

A través de redes sociales se compartió un clip de apenas unos segundos de la transmisión del español en su cuenta Twitch donde un aficionado de las Chivas para pedirle amablemente que diera su bendición para ver si así el equipo ya gana de una vez.

Contrario de lo que muchos hubieran pensado el youtuber accedió, "Para las poderosas Chivas de Guadalajara" dijo y comenzó a decir para finalizar con el "en nombre del padre y del espíritu santo", así fue como AuronPlay le mandó su buena vibra al equipo rojiblanco que vive una de las tantas peores temporadas en su historia.

AuronPlay bendiciendo a las @Chivas para que ganen de una vez pic.twitter.com/jFBp9VghFu — ���������������� (@aarelymka) March 26, 2021

En el video llegaron los comentarios de más aficionados que con la divertida acción comentan que si no es con eso no será con nada, "Si con eso no ganamos ya no sé qué más podemos hacer", "Gracias Auron, nos hace mucha falta", "Ufff. Eso necesitábamos para ganar otra vez" y "No le voy a las chicas pero esa bendición es lo mejor jaja", se leen.

Ahora solo queda esperar a que el torneo se reanude para ver si las palabras de AuronPlay tendrán efecto en el equipo, por ahora en fecha FIFA el rebaño no tiene actividad más que de entrenamiento para no perder el ritmo. Una vez pase esta pausa el equipo volverá el campo para medirse ante Santos Laguna en la jornada 13.

Actualmente el Rebaño se ubica en el puesto número 16 de la tabla general con 12 puntos si bien está lejos en posición de la zona de repechaje solo es un punto lo que le falta para llegar al lugar 12. Tiene por delante los últimos 15 puntos en donde buscará sacar las unidades necesarias para acceder al menos a la repesca ya que Liguilla directa es casi imposible.