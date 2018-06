México sumó su segunda victoria consecutiva ante unos coreanos que necesitaban ganar para mantenerse con vida. El estratega colombiano de nueva cuenta supo plantear un partido casi perfecto en donde las actuaciones de todos y cada uno de los futbolistas que participaron en el juego fue magnífica. Por eso, te dejamos el análisis hombre por hombre de los jugadores del Tri.

Guillermo Ochoa

AP

De nueva cuenta uno de los mejores. El arco de México está seguro si Paco Memo está debajo. Reaccionó bien en todos los ataques coreanos y realizó dos o tres salvadas de importancia en el primer tiempo. Solamente un golazo lo pudo vencer en donde no tenía nada que hacer ante el disparo de los coreanos. Si al principio del mundial había dudas sobre quién debía defender el arco, hoy está más que claro que es el indicado.

Jesús Gallardo

AP

Mucho que reconocerle y aplaudirle a Gallardo. Está cerrando muchas bocas con sus actuaciones y al paso que va, podría no debutar con Monterrey. El mexicano no fue tan exigido como contra Alemania pero cumple y cumple bien. Ya se adueñó de la banda izquierda mexicana.

Héctor Moreno

AP

Clave en la salida de México, acertó el 90% de sus pases y junto con Salcedo detuvieron varios contragolpes coreanos. El zaguero genera mucha seguridad cuando está dentro del campo y sus compañeros lo saben. Digno jugador de equipo grande.

Carlos Salcedo

AP

El titán está hecho un muro. Siempre atento a los contragolpes, siempre cuidando la espalda de Edson quien en ocasiones se veía inseguro, puso el pecho a las balas sin temblar y los coreanos sufrieron su presencia. Sin duda el mundial que está haciendo Salcedo es de grandes.

Édson Álvarez

AP

No parece que sea su segundo partido mundialista. El jugador más joven de toda la plantilla tiene un temple que lo hace ver como si fuera su cuarto mundial. Quizá la lateral no sea su fuerte pero fue cumplidor y no hay queja si sigue siendo titular.

Andrés Guardado

AP

Es el motor del medio campo. Liderazgo, conducción, empuje y seguridad. Por algo trae el gafete de capitán. Dejó el partido tras 67 minutos.

Héctor Herrera

AP

Si alguien se atreve a decir que es el mejor mexicano del momento, nadie va a refutarlo. Lo que está haciendo es de admirarse. Impresionante lo que genera 'HH' en el medio campo, todos los balones tienen que pasar primero por él. Por ahí se dice que el Real Madrid tiene interés en él, mira que no suena tan descabellado.

Miguel Layún

AP

Miguel Layún es el jugador más polivalente y resistente de todo el plantel. Puede jugar en cualquier posición y lo puede hacer 90 minutos o los que hagan falta. El jugador del Sevilla no se cansó de correr de arriba a abajo en todo el partido. No estuvo muy preciso en los centros pero lo que genera al frente es muy importante para el equipo mexicano.

Carlos Vela

AP

Nada nuevo y Vela a lo suyo. El más talentoso del equipo mexicano. Importantísimo en la victoria. Anotó de penal su primer gol en los mundiales y siempre generó peligro. Juega a un nivel diferente al resto. El arquitecto del ataque mexicano.

Hirving Lozano

AP

El mundo lo empieza a conocer. Es la revelación del mundial. Qué suerte que sea mexicano. El Chucky es un genio con el balón en los pies. Rápido, desequilibrante, con visión y lo mejor... Solo tiene 22 años.

Javier Hernández

AP

Chicharito hizo historia. Igualó a Luis Hernández como máximo anotador mexicano en Copas del mundo. Igualó a Rafa Márquez y a Cuauhtémoc Blanco en más mundiales anotando (3). Quizá el que más sienta la camiseta del equipo. Es el alma y la sonrisa de la selección, el empuje.

Rafael Márquez

AP

Entró para detener el ataque coreano y lo cumplió. Todavía corre, todavía se ensucia, se barre, lucha, forcejea, todavía tiene las ganas de jugar de un joven de 20 años. Una sola palabra para él. Leyenda.

Jesús Manuel Corona

AP

El Tecatito debutó en Copas del mundo al entrar de cambio. Se ve un poco fuera de ritmo y sin mucha participación . Quizá se esperaba más de Corona aunque entró en un momento en que México ya no atacaba por las bandas.

Giovani Dos Santos

Jam Media

Uno de los más criticados por la afición. No pudo demostrar porqué fue llamado por Osorio y los minutos que jugó, no se vio. Entró y México perdió un poco de ritmo y control del medio sector. Al '10' le falta ritmo.