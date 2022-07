¡El azul es su color! Kamila Davies deslumbra con coqueto traje de baño que resalta sus encantos

Estados Unidos.- Kamila Davies le ha dado un nuevo significado a la palabra perfección y es que ahora se ha lucido con un par de imágenes que le dan la razón y la catalogan como una de las modelos españolas más perfectas en la actualidad, su rostro, figura y hasta su gusto por la moda son algunos de los detalles que la hacen inigualable y solo basta con ver su más reciente publicación en donde dejó claro que no hay quien le haga competencia.

Aprovechando que llegó el fin de semana Kamila Davies se tomó el día para refrescarse y de paso tomar el sol desde las paradisiacas playas de Miami en donde ha estado viviendo los últimos meses. Ahí la española enamoró a propios y extraños que la han visto posar con un coqueto traje de baño en color azul que además de verse bien, con ella alcanzó un nivel superior gracias a sus encantos naturales.

Las fotos fueron tomadas en lo que parecer ser la estancia de un hotel, ahí la influencer sacó a relucir sus atributos con un traje de baño en color azul cielo que gracias al tono bronceado de Kamila Davies le dio un contraste bastante coqueto. A eso se le suma lo pequeño que es el atuendo que hizo resaltar con facilidad su belleza. De las tres fotos muestran ángulos diferentes siendo la última foto confirmando lo pequeño que es el atuendo.

Kamila sorprende con figura de ensueño en bañador | Foto: Instagram

Kamila Davies no tiene mucho tiempo en las redes sociales pero en muy poco tiempo se ha hecho de gran popularidad, se sabe que fue en 2017 cuando hizo su aparición en Instagram, de ahí comenzó su carrera en el modelaje siendo los trajes de baño su gran apuesta para mantenerse en el mundo de modelos y hasta el momento le ha valido cada segundo al punto de que ya no se le relaciona con algo más que no sea sus coquetos atuendos.

Actualmente tiene 20 años y tiene un futuro muy llamativo, a su corta edad ya ha tenido participación con empresas como Fashion Nova y hasta ha aparecido con la revista Vogue, con todo ello se espera que en los siguientes años sea una de las líderes del mundo de las redes y codearse con las que manejas millones de fans.