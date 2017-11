El campeón arranca con goleada

Hamburguesas Mike inició con una goleada la defensa de su campeonato en el Torneo de Futbol Uruguayo Veteranos Empresarial “Puro Sinaloa”. Luego de descansar en la primera jornada, los freidores vapulearon 6 por 1 a Licenciado Cristian López en acciones de la segunda fecha. Carlos Zepeda encabezó el ataque de los actuales monarcas con 3 anotaciones, seguido de Carlos Valenzuela, Guillermo Sandoval y Arnoldo Nieblas.

Do It Center toma la cima.

Tras ligar victorias, Mochis Do It Center se apoderó del liderato de la clasificación general. Los ferreteros le pegaron 5 por 1 a Médica Mujer. Alvin Bañuelos lideró la ofensiva de los naranjas con un “Hat-trick”, seguido de Gamaliel Ruelas con un doblete. Alberto Quintero hizo el de la honra por los enfermeros. El Do It suma 6 puntos y ha marcado en 9 ocasiones, con 2 goles en contra. Médica Mujer no ha podido ganar, por lo que se ubica en el penúltimo lugar de la tabla. Hospital Fátima fue otro de los equipos que salió con la mira bien afinada y superó 4 por 2 a Meprosa-Eléctrica HM. Damián Beltrán, Óscar Corrales, Luis Pérez y Hugo Parra le dieron los 3 puntos a los hospitalarios, mientras que Alejandro Rosas y Osiris Salinas descontaron por los mecanizadores. Esta fue la primera victoria del Fátima, mientras que Meprosa sufrió su primer traspié.

#mellamojuan vence a Paquetexpress.

Con voltereta incluida, #mellamojuan superó 3 goles por 2 a Paquetexpress. Lenin Terrazas tenía al frente 2 por 0 a los paqueteros, pero Enrique Rodríguez y César Muñoz con par de anotaciones, concretaron el regreso de los juanes. Los Leones Negros mantuvieron el invicto y llegaron a 4 puntos en el cuarto lugar de la tabla. Los paqueteros sumar su segundo descalabro del torneo, por lo que se encuentra en el sitio 13 de la clasificación. El Dorado Hotel sumó su segunda victoria de la competencia al imponerse 2 por 1 a Farmacia Bienestar. Jasiel Soto y Alonso Carrera marcaron por los hoteleros, mientras que Osvaldo Verdugo dio la cara por los farmaceúticos. Con el resultado, El Dorado se ubica en el subliderato de la general, con 6 puntos, 5 goles a favor y 3 en contra, con una diferencia de 2. Por su parte, Bienestar puso su récord en un ganado y un perdido, cayendo al sexto lugar de la tabla.