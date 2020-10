El campeón mundial Tyson Fury ya tiene fecha para su retorno al ring

Después de que se alejaran las posibolidades de protagonizar una tercera pelea contra el estadounidense Deontay Wilder, el británico Tyson Fury ahora se enfoca para defender su título mundial de de peso pesado del CMB el 5 de diciembre en el Royal Albert Hall, de Londres.

"Gypsy King", monarca del Consejo Mundial dek Boxeo, enfrentaría a un oponente del top 15 del ranking del CMB, en una cartelera que marcará el 40 aniversario de Frank Warren como promotor.

Una semana después de esa contienda, el otro campeón mundial de los pesos completos de la AMB, OMB, IBO y FIB, Anthony Joshua, defenderá sus títulos contra Kubrat Pulev en el O2 Arena, y ahí podría espejaríse el camino para una pelea por el título mundial unificatorio entre ambos británicos, en el primer semestre de 2021.

Fury ya estaba previsto para tener una revancha con Wilder, a quien venció en febrero del año en curso, para reconquistar el título del CMB. La revancha debía celebrarse en julio, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus y se programó para el 19 de diciembre en el Allegiant Stadium, el nuevo hogar de los Raiders de Las Vegas, pero no se hará en fecha.

Shelly Finkel, gerente de Wilder, ha manifestado que seguirá adelante este año, pero Fury ha afirmado que le informaron que se trasladaría al próximo año, lo que se negó a aceptar.

"He estado entrenando. Estoy listo. Cuando intentaron mudarse el 19 de diciembre y avanzar hasta el próximo año, ya era suficiente. He seguido adelante ", externó Fury, a The Ahtletic.

Uno de los problemas es que las ganancias que se garantizaban en el contrato, que se redactó en un escenario anterior a Covid, son muy complicadas de alcanzare esta nueva realidad, donde las funciones de box se realizan sin público.

Warren ha señalado en que Fury, quien no ha dejado de entreenar desde que regresó de Estados Unidos en febrero, debe boxear este año por su propio bienestar mental.

En declaraciones a BT Sport el sábado durante la transmisión del combate Liam Williams-Andrew Robinson, Warren apuntó: “Tyson quier pelear este año. “Mi preocupación es el bienestar de Tyson, el bienestar y entregaré lo que él quiere. Entonces él peleará este año, pase lo que pase".

Indicó que los compromisos contractuales son importantes "pero los contratos no duran para siempre. Entonces. Si la pelea no se puede entregar durante el período contractual, Tyson seguirá adelante y tal vez la vuelva a visitar en otro momento".

La idea de es utilizar el plan que ha elaborado el Albert Hall, para una serie de conciertos navideños para permitir la asistencia de una multitud de hasta 3 mil personas. El espectáculo en el Albert Hall también presentaría el atrativo choque entre los pesos semipesados británicos Anthony Yarde y Lyndon Arthur.

"Antes de que termine el 2021, seré el único hombre en este planeta con los cinturones de título mundial de peso pesado", dijo Tyson Fury recientemente.