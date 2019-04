El comentarista Carlos Vaca es estafado por un revendedor

Es bien sabido que en nuestro país la reventa es el pan de cada día y se puede observar para diferentes eventos y que en la mayoría de las veces los lugares ofrecidos son en una buena ubicación, sin embargo Andrés Vaca, comentarista deportivo no tuvo una buena experiencia la comprar en reventa.

El joven narrador Andrés Vaca, adquirió unos boletos en reventa para una función de Lucha Libre, lo único que pudo apreciar fue parte de la iluminación y a los técnicos del evento, pues los lugares que adquirió correspondían a la parte trasera del cuadrilátero.

Andrés Vaca durante una transmisión para la televisión/@Andres_Vaca_

A través de su cuenta de Twitter, Vaca compartió con los usuarios su frustración.

“Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares. Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo. ¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago?”, escribió el también reportero junto a una imagen compartida en sus redes sociales.

Vine a la lucha libre y me dieron estos lugares.

Pinche revendedor, ojalá me sigas para decirte que me prometiste espectáculo jajajaj .

¿Me echo unas cheves hasta que no me importe, o qué hago? pic.twitter.com/7QT9w3nRrA — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) 20 de abril de 2019

Sin embargo, la publicación de Andrés Vaca generó polémica en las redes sociales, pues mientras unos usuarios le compartieron palabras de aliento y lamentaron lo sucedido, otros más le recriminaron que como figura pública esté fomentando la reventa en México.