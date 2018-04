El compromiso de los Pascoleros es el título

La calidad se impone.

El serpentinero sonorense Manuel “Picudo” Pérez se encuentra de nuevo buscando otra brillante campaña en la fuerte pelota de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza con los Pascoleros de San Miguel y los pronósticos son buenos después de su reaparición en el circuito sumando ya un par de victorias sin derrotas en las dos salidas que ha tenido.

¿Cual sería tu opinión acerca de los buenos años que has tenido desde tu debut en la Liga Clemente Grijalva?

La verdad a mi nunca me ha gustado hablar de mi carrera. Si es buena o mala yo creo que son otras las personas las que tienen que decirlo como son los aficionados, los directivos, mis compañeros peloteros, incluso ustedes los periodistas, yo solamente me dedico a jugar y dar el cien por ciento en cada salida.

¿Cómo fue que llegaste a la Clemente Grijalva?

En el 2013 un compañero me recomendó para los Pascoleros de San Miguel y gracias a Dios se han dado las cosas, me he podido acoplar a este estupendo equipo porque siempre he tratado de ser un pelotero que aporte algo importante al equipo. Voy a tratar de seguir así y ojalá que los buenos resultados sigan por muchos años más.

¿Qué nos dices de tu paso por el beisbol profesional?

Jugué diez años en el beisbol profesional. Empecé a los 18 años y creo que me fue regular, inicié como relevista con varios equipos de Liga Mexicana de Verano y en el Pacifico jugué con los Yaquis de Ciudad Obregón, con este equipo jugué muy poco porque fue aqui con ellos cuando sufrí la lesión que me alejó del beisbol de paga, fue un problema en el codo que fue lo que me mermó para seguir en el profesional pero gracias a Dios nos recuperamos y aquí seguimos.

¿En verano con qué equipos jugaste?

Jugué con San Luis Potosí, con Sultanes de Monterrey, Dorados de Chihuahua, Tecolotes de Nuevo Laredo y Broncos de Reynosa. de hecho yo ya no quise regresar allá porque conseguí un trabajo bueno en mi casa, me estuvieron hablando mucho de allá pero ya no quise regresar porque estaba a gusto en mi casa acompañando a mi familia. Siento que pude haber aguantado algunos años más pero mis hijos fueron los que me detuvieron y no me arrepiento de la decisión que tomé.

¿Cómo se prepara el “Picudo” Pérez para venir a lanzar cada domingo a la Clemente Grijalva?

Yo me preparo de martes a jueves. Mi rutina empieza ese día y es de rigor, muchas veces lo hago de lunes a viernes según el cansancio que traiga, pero el trabajo físico es importante, lo básico es correr y tirar y hacer fortalecimiento de mi brazo con ligas y pesas.