El curioso caso David Abraham que intercambia camisetas con el árbitro al finalizar el juego; te contamos por qué

Alemania.- Este domingo en el cierre de la jornada 16 de la Bundesliga se vivió uno de los momentos que se robaron las miradas en el futbol internacional y es que se vio a un jugador intercambiar su camiseta con un árbitro al finalizar el partido. Se trata del defensor argentino del Eintracht Frankfut, David Abraham y el central Manuel Grafe quienes en actuaron así para despedir la carrera de más de 14 años en Europa del jugador.

El video fue compartido por la cuenta de Twitter de la Bundesliga en donde se ven a ambos protagonistas charlando en el campo tras el silbatazo. Tras unos segundos el jugador comenzó a quitarse la camiseta para entregársela al árbitro. Misma acción que realizó el colegiado al entregarle su indumentaria.

"Un cambio de camiseta diferente. Capitán del Eintracht David Abraham y el árbitro Manuel Gräfe", se lee en el mensaje de la Bundesliga que acompaña al video.

Todos esto se dio luego de que el defensor argentino puso fin a su carrera en el viejo continente luego de 14 años. Iniciando en España con el Nástic, luego fue a Suiza, regresó a España para jugar con el Getafe y completó los 14 años en el futbol alemán primero con el Hoffenheim y con el último de su carrera en Europa el Franlgut.

A different kind of jersey swap



Eintracht captain David Abraham ���� referee Manuel Gräfe pic.twitter.com/4bF4YfVvTM — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 18, 2021

Con 34 años, el futbolista ha decidido que era tiempo de de volver a su país para culminar su carrera y estar junto a su familia quienes han estado junto a él en todo el tiempo. Su último partido fue la victoria ante el Schalke 04 de 3-1. Al finalizar su intercambio de camisetas, el jugador tomó una bandera de Argentina y se envolvió en ella mientras miraba la que fue su casa y se retiró del campo.

David continuará su carrera como futbolista en el Huracán de Chabás en Santa Fe. Luego de su despedida el jugador envió un mensaje a través de las redes sociales del equipo alemán en donde agradece a la afición que siempre lo cobijó desde su llegada hace 5 años y que le dio el apoyo para haberse convertido en el capitán del equipo.

"Muchas gracias por estos 5 años y medio. La verdad que no me he sentido como en ningún otro lugar, la he pasado increíblemente bien, he tenido siempre muchas ganas de jugar todos los partidos, aquí con ustedes con el apoyo de ustedes. Los comienzos fueron un poco difíciles, pero después vinieron cosas inolvidables", dijo David Abraham.

Incluso fanáticos del equipo fueron invitados a dejarle un mensaje de despedida. Uno de los exjugadores que tuvieron la oportunidad de mandar el mensaje de despedida es el mexicano Carlos Salcedo quien pasó por el equipo alemán, "Nunca me voy a olvidar de esa final en la que hicimos historia juntos", comentó el Titán.