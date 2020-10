El delantero Raúl Jiménez le hace un recordatorio al holandés Virgil Van Dijk

El mexicano Raúl Jiménez no le dio importancia a las palabras de el zaguero del Liverpool y de la selección de Holanda, Virgil van Dijk, quien no mencionó al delantero del Wolverhampton, cuando le preguntaron previo al parrtido entre su selección y el representativo de México, sobre los jugadores del Tricolor que conocía.

"No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles", dijo Jiménez, ex del club América, durante una entrevista con TV Azteca.

El jugador de los Reds olvidó mencionar a Jiménez, aún cuando ya se han enfrentado en los últimos años en la Premier League, incluyendo el último encuentro en el que el mexicano marcó gol con un cabezaz, en el triunfo de los Wolves por 2-1.

"A (Hirving) Lozano, pero me dijeron que no va a estar, a Chicharito Hernández...", comentó Van Dijk, a los representantes de los medios, sin hacer referencia al jugador de los "Lobos".

Durante la entrevista, el periodista Carlos Guerrero el "Warrior", le planteó la posibilidad de que ese gol se repita este miércoles en el juego entre ambas selecciones nacionales, pero ahora con la ayuda de su compañero Jesús 'Tecatito' Corona. “Sí, por qué no”, dijo Jiménez.

En los meses pasados, se habló de la posibilidad de que Raúl Jiménez pasará a un club grande de Europa, se mencionaba que Juventus y Manchester United estaban interesados en contratar al mexicano.

Pero recientemente las especulaciones terminaron cuando la directiva del Wolverhampton le extendió el contrato al mexicano con duración hasta 2024, después de haber destacado en la pasada temporada de la Premier League.