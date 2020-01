El día en que Kobe Bryant y Shaquille O'Neil llegaron a los golpes

Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, quienes jugaron juntos en Los Angeles Lakers de 1996 a 2004 han sido dos grandes leyendas dentro de la NBA de los Estados Unidos donde realizaron una gran mancuerna para los Lakers.

Los dos pudieron ganar tres Campeonatos de la NBA consecutivos (2000, 2001 y 2002), además de jugar las Finales de la NBA en 2004. Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas en su paso por los Lakers, pues tuvieron sus diferencias e incluso en alguna ocasión llegaron a los golpes durante un entrenamiento.

Durante una entrevista a Koby Bryant en el programa de Jimmy Kimmel Live (ABC), el presentador le preguntó al basquetbolista por su convivencia con Shaquille O'Neal en su paso por los Lakers. Y se centró en la vez que ambos jugadores tuvieron una disputa física en un entrenamiento.

Sobre si habían hablado entre ellos antes y por qué también se le preguntó: “No, nunca habíamos tenido el tiempo para ello. No es algo que se haga con un 'Ey, tío, vamos al Starbucks y hablamos un rato'. ¡No! Tengo cosas que hacer”. Pero Kobe admitió que fue gratificante: “Estuvo muy bien, fue fabuloso”.

Bryant habló de una pelea en un entrenamiento durante la temporada 1998/99, en la que hubo un lockout. Estaban en un partidillo en Southwest College.

Él lanzó el primer puñetazo. Veo sus manos, que son enormes, y pienso. '¿Cómo me peleo con este hombre tan grande?'. Luego yo respondí y todo el mundo saltó para separarnos. En ese punto tenía que ser así: 'Puede que me pegues una paliza, pero tienes que ver que yo no voy a dar un paso atrás'. Y era por una pachanga, que encima él iba ganando 5-2”.