El día que Cristiano Ronaldo asistió a Chicharito para eliminar al Atlético

Madrid.- Un 22 de abril de 2015 se jugaban los 4tos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Fue un partido sumamente difícil pues el juego se definió en los últimos minutos cuando el portugués Cristiano Ronaldo decidió asistir al mexicano Javier Hernández para la estocada final y ganar el pase a las semifinales.

Chicharito llegó a préstamo con el conjunto blanco por un año luego de que en el Manchester United ya no tuviera la misma oportunidad como antes, pero ese día por unos momentos todo un estadio le aplaudía uno de los mejores goles de su carrera y no por la estética si no por lo que significaba.

Imagen compartida en el Instagram de Chicharito | IG Javier Hernández

La noche del 22 de abril en el campo del Santiago Bernabéu cientos de aficionados esperaban que uno de los equipos de Madrid representara a la ciudad en la siguiente ronda evidentemente cada quien con su equipo. Luego de casi 85 minutos con un marcador en 0, y varias oportunidades falladas llegaría el momento de gloria para Chicharito.

El gol

Ya con un Real Madrid echado para adelante los jugadores del Atlético solo quieran que acabara para llegar a los tiempos extra pero una genialidad entre el colombiano, James Rodríguez y Ronaldo cambiaron todo. Luego de que James filtró para Cristiano Ronaldo, este se encaminó hacía la portería pero de reojo vio como Hernández se botó hacia el punto penal y quedó justo para definir.

Con ese gol de forma agónica el Real Madrid conquistaría los cuartos de final para su pase a Semifinales y Hernández lograría ganarse el cariño de toda una afición, luego del gol el mexicano tuvo que salir del campo por el cansancio pero también para que fuera reconocido por los asistentes.

Ya para la siguiente ronda el Madrid cayó ante la Juventus con una gran actuación de Alvaro Morata, ya en la final, el equipo italiano perdería ante el Barcelona de Lio Messi.