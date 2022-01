El día que Daniela Baeza se robo las miradas luciendo lindo outfit de falda de cuero negra.

La conductora mexicana Daniela Baeza sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales con cada una de sus publicaciones deslumbrando a sus fans con su belleza, mostrando parte de su trabajo y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Daniela Baeza cambio de aires en los meses finales del año pasado, con un nuevo proyecto en su vida profesional, después de pertenecer a Televisa en Ciudad Juárez donde fungía como conductora en el programa Buenos Días Juárez, ahora se encuentra en la Ciudad de México con apariciones en Foro TV durante el programa Matutino Express.

La conductora oriunda de Ciudad Juárez ganó gran popularidad en Televisa de su ciudad natal, no sólo por su aparición en la pantalla chica, sino por su belleza, además de mostrar su apoyo a FC Juárez, incluso portando los colores de los Bravos.

Leer más: Liga MX Femenil: Alicia Cervantes inicia con doblete el C22 en busca de refrendar el título de goleo

En esta ocasión recordaremos el día en que Baeza se robo las miradas de sus seguidores al mostrar su linda figura durante su aparición en televisión con un lindo outfit negro, portando una falta corta de cuero y una blusa manga larga luciendo su belleza.

“Mi ootd de hoy me encanto gracias a @jorch_store ��☺️ bonito miércoles!!”, escribió Daniela en la publicación donde se robo las miradas dejando ver sus lindas piernas en falda recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Publicación de Daniela Baeza luciendo su figura/Foto: Instagram

Daniela Baeza se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de tu trabajo en el mundo de la conducción y en su nueva faceta ha iniciado de gran manera mostrando su belleza para deleitar a sus más de 106 mil seguidores.