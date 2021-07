El día que Daniella Chávez desafío la censura con atrevida pose en redes

La modelo y actriz chilena Daniella Chávez se ha convertido en toda una sensación en redes sociales gracias a su belleza y su carisma, cautivando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones.

Daniella Chávez, que también ha sido parte de la revista Play Boy, se ha encargado de enamorar a sus más de 14. 5 millones de seguidores gracias a sus publicaciones en redes sociales donde ha dejado ver su sensualidad con sus mejores fotografías.

La modelo de 35 años, es una apasionada del futbol y en cada oportunidad luce los colores de la Selección de Chile con un toque de picardía que la hacen lucir espectacular.

Hace algunas semanas, la también cantante, desafío la censura en redes sociales al lucir su espectacular figura con una imagen en la que lucio solo una tanga de un traje de baño cubriéndose la parte superior solo una hora de palma subiendo la temperatura.

“3 razones por las que debería seguirte?”, escribió Daniella en una publicación que no paso desapercibida, mostrando su espectacular figura con la que alcanzó más de 232 mil me gusta y más de cuatro mil comentarios en donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar por parte de sus seguidores.

Daniella Chávez se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus seguidores con su linda figura mostrando sus mejores curvas.

Daniella Chávez demuestra que ha logrado llegar a la perfección

