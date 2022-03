El día que Danik Michell puso a sudar a sus fans con coqueto body repleto de transparencias

México.- Cuando se habla de Danik Michell siempre se le relaciona con el mundo de Acapulco Shore como tambien con todo lo que tiene que ver con el tema fitness pues en cualquiera de los dos lugares tiene una gran importancia, pero en otro donde tambien es una voz experta es el tema de la moda. La tambien modelo se ha hecho de una gran fama gracias a sus redes sociales y a las sesiones fotográficas en donde pone aprueba su buen gusto para vestir que en ocasiones van desde atuendos sencillos a elegantes y cuando está muy inspirada hasta algo atrevidos.

En esta ocasión recordaremos una de las ocasiones que Danik Michell decidió que era momento de poner a sudar a muchos de sus seguidores y es que la influencer decisión tomarse algunas fotos con un atuendo que rompió con las redes sociales por esa ocasión y es que el protagonista se trató de un coqueto body en color tinto que para darle un toque más interesante estaba lleno de transparencias por lo que podía verse un poco más de lo que la modelo traía por debajo de su prenda.

La fotografía fue planeada y ejecutada como ella y su fotógrafo quisieron ya que plasmaron la esencia de Danik Michell, su alegría, su ángel y hasta su buena vibra y es que quienes la conoces la han definido como una mujer encantadora y muy amigable por lo que que una fotografía pueda transmitir eso dice que en efecto es como la describen y es un punto muy importante para que además de ser querida por las personas que la tratan diariamente tambien lo logra con millones más que no la conocen pero que a través de su contenido pueden darse una idea de quién es ella.

La encantadora imagen de Danik Michell que hizo perder la cabeza a más de uno | Foto: Instagram Danik Michell

El outfit de Danik Michell fue algo básico pero al mismo tiempo hasta algo encantador. Las prendas importantes fueron claramente el body que destacó por su diseño en el abdomen y las transparencias que la misma tela permitió. Justo por encima llevó un short de mezclilla que para la foto fue desabotonado para que se viera un poco más el diseño de su protagonista. En la parte de arriba el body tenía una sorpresa más y es que había un infartante escote que para evitar algún accidente se ayudó con una chaqueta tambien de mezclilla. Los accesorios fueron unas bellas botas hasta las rodillas, unos anteojos y un sombrero, así fue el outfit ganador.

Aunque ya tiene algo de tiempo desde que lo publicó se ha llevado sus miles de likes y comentarios y no dejan de crecer dándole entender que es uno de los atuendos más admirados en todos estos años. Tambien cabe destacar Danik Michell no se ha quedado estancada pues en la actualidad puede decir sin problema alguno de que tiene uno de los gustos importantes en la ropa y sus fotografías en redes sociales no la dejarán mentir.