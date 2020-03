El día que David Faitelson estuvo esposado en el vestidor de Julio César Chávez

CDMX.- Uno de los periodistas más polémicos del deporte en México es sin duda David Faitelson, quien comenzó su carrera a cuadro en Imevisión para luego pasar a ser TV Azteca y ahora estar en ESPN.

La cantidad de anécdotas que un periodista deportivo tiene para contar es impresionante, desde sus inicios hasta el momento en que conoció a alguna figura del mundo del deporte. En esta ocasión Faitelson recordó cuando por tener una de sus más reconocidas secciones fue arrestado en un vestidor.

En 1993, en el Alamodome, Julio César Chávez tendría un gran combate ante Pernell Whitaker y como envidado especial para realizar la nota de color, el experimentado David estuvo presente.

Según relata el periodista se encontraban varias personas dentro del vestidor de Julio César Chávez momentos antes de la pelea y él como encargado de la nota quería captar el momento en el que el mexicano se dirigía al cuadrilátero.

"Yo me acuerdo que me dice el oficial que estaba en el vestidor con Chávez, había entrado medio Culiacán. Me dijo el oficial tiene que salirse de aquí , yo le dije no, yo no me voy a salir por que estoy haciendo un reportaje de color para tomar el momento de que Chávez salga del vestidor a la arena".

En repetidas ocasiones el oficial de policía invitó a David para abandonar el vestidor pero ante las negativas este procedió a esposarlo y lo dejó junto a un teléfono que se encontraba en el lugar.

"La tercera vez ya no fue una advertencia, lo único que hizo fue colocarme una esposa aquí (en su mano) y yo estaba pegado a un teléfono que estaba dentro del vestidor y puso la otra esposa ahí, la palea la escuche por los murmullos de las personas, me la imaginé".

Al final cuenta que el policía regresó y lo dejó libre sin levantar cargos y que como esa ha tenido un sin fin de anécdotas al intentar obtener la nota.