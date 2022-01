El día que Diego Armando Maradona hizo que Ferrari le fabricara un auto en color negro

México.- La historia de Diego Armando Maradona siempre ha envuelto cosas inimaginables y es que uno de los mejores jugadores del mundo siempre se rodeaba de tantas personas que era casi imposible no tener nada de que hablar e incluso historias que con los años se fueron creando en anécdotas por tan irreverentes y adelantadas a la época en la que vivía el ahora fallecido "10". Una de las historias que más han sido mencionadas es la ocasión que que Maradona adquirió un Ferrari en color negro, sí color negro, algo impensado en esas épocas.

La historia data en 1986 solo unos meses luego de que Diego Armando Maradona y la Selección de Argentina habían salido campeones del Mundo en México 86, ante ese logro el sudamericano quería algo para celebrar por lo que le pidió a su representante Guillermo Coppola que le consiguiera un Ferrari en color negro lo que era algo imposible pues Enzo Ferrari tenía la norma que de sus fabricas solo hacían autos rojos y por nada del mundo harían en otro color que no fuera ese. Fue tanta la insistencia del "Pelusa" que su representante accedió a buscar la manera de encontrar esa posibilidad.

Luego de un tiempo Coppola pudo hablar con Enzo Ferrari y le comentó de la necesidad de Maradona, desde un inicio fue rechazada pues la regla era clara, además de que el auto que quería era un Ferrari Testarossa de los cuales solo se fabricaron 40 y él quería tener uno pero en color negro. Luego de tanta insistencia Enzo accedió pero el precio del auto era excesivo al que además se le sumó el precio de la pintura.

Diego Armando Maradona junto a su Ferrari Negro que causó asombro en 1986 | Foto: Especial

Un total de 430 mil dólares fue lo que se pagó solo por el auto, cantidad que absorbió el presidente del Napoli en ese momento, Corrado Ferlaino. A ello se le sumó los 130 mil de la pintura y fue así como Diego Armando Maradona fue el primer hombre el mundo con un Ferrari en color negro, pero la polémica no quedaría ahí ya que el argentino no quedó del todo a gusto con su nuevo auto y estuvo cerca de regresarlo.

"No subimos los dos y Diego empezó a mirar para todos lados. Le digo ¿Qué pasa? ¿Y el estéreo? Pregunta Diego. No tiene estéreo, es un auto de carrera, no tiene. no tiene aire acondicionado, no tiene nada", reveló que le dijo a Maradona que le respondió en tono molesto, "Bueno, entonces que se lo metan en el cu..", agregó Guillermo Coppola a TyC Sports hace apenas unos años.

Luego de esa gran decepción, Diego se quedó con el auto y lo utilizó por algunos años más. Luego de un tiempo esta auto quedó fuera de la colección del argentino. Según los que han estado más cerca de Diego revelaron que el auto se lo quedó un coleccionista español que en 2014 lo vendió en poco más de 250 mil euros, asegura autoblog. Diego Armando Maradona dejó claro que en sus mejores momentos en el futbol pudo tener lo que quiso y cuando quiso y haber hecho que un Ferrari fuera negro en lugar de rojo fue un gran momento en la historia, algo que ahora en la fecha es más común.