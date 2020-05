El día que "El Travieso" Arce fue a una fiesta con "El Chapo" y "El Mayo"

México.- El famoso boxeador Jorge "El Travieso" Arce dio a conocer que un día fue raptado por policías que lo llevaron a una fiesta junto a los capos más famosos de México: Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael "El Mayo" Zambada, los hermanos Beltrán Leyva, por mencionar algunos.

En una entrevista con el periodista deportivo Javier Alarcón para su canal de YouTube, el boxeador originario de Los Mochis, Sinaloa, relató la inolvidable experiencia en la que estuvo frente a los narcotraficantes más poderosos del país.

Arce detalló que aquel día fue interceptado por policías, quienes le vendaron los ojos y lo llevaron a un sitio cuya ubicación nunca conoció. Se trataba de una fiesta, y allí se encontraban nada menos que las figuras más relevantes del Cártel de Sinaloa.

Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos que porque me querían saludar y me llevaron a un rancho, no supe dónde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada", narró.