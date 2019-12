El día que Francisco 'Paquín' Estrada fue secuestrado

León.- Hace dos años el manager fue privado de su libertad cuando se encontraba dirigiendo al equipo Bravos de León en la Ciudad de León, Guanajuato.

Todo comenzó cuando su equipo, informó que el manager no se había reportado a sus labores cotidianas, por lo que pensaron que solo se trataba de un contratiempo, al pasar el tiempo sin tener comunicación con él, pensaron que tal vez se encontraba en alguna clínica u hospital y que no haya tenido la manera de comunicarse.

Al paso del tiempo el Club Bravos de León emitió un comunicado donde hacía oficial la desaparición del estratega.

"La directiva del Club Bravos de León confirma el estatus de desaparecido de nuestro manager y estamos a la espera de información de las autoridades correspondientes", informó el club en un comunicado. "Por el momento es todo lo que podemos informales y esperamos contar con mayor y mejor información en las próximas horas".

En aquel entonces Estrada se presentaba en su primer temporada con los Bravos después de que el equipo no participaba en la LMB luego de 22 años de ausencia.

Más tarde el vocero de la Liga Mexicana informó que el último contacto con Estrada fue un martes por la noche y que a partir de el miércoles por la mañana la comunicación fue nula.

Todo daría un giro cuando dos días después, el día jueves el manager reaparecería, así lo informó el Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa a través de un mensaje en Twitter.

El señor Francisco Estrada Soto se ha localizado por Las autoridades estatales y se encuentra ileso. — carloszamarripaag (@carloszamarr) March 2, 2017

Y el mismo manager explicaría lo que habia sucedido al decir que nunca fue secuestrado sino que el realidad lo extorsionaron.

"Llegaron al hotel donde estábamos hospedados (así lo hicieron creer por teléfono), de ahí me llamaron, me dijeron 'ten cuidado', había unos señores con metralletas (sic), si tu oyes cualquier sonido de bala tírate al suelo”, relató el manager en conferencia de prensa.

"Me dijeron que me saliera del hotel, fuimos a otro hotel (Holiday Inn). No fue un secuestro, fue más bien una extorsión por teléfono", explicó

Estrada fue uno de los más grandes peloteros que el béisbol mexicano vio jugar y dirigir. Su legado lo dejó en varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol así como en la Liga Mexicana del Pacifico e incluso de manera internacional al ganar 2 Series del Caribe y ser un histórico con los Tomateros de Culiacán.