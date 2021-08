El día que Julio César Chávez intentó suicidarse de un balazo en la cabeza por los problemas legales que tenía

México.- Julio César Chávez no siempre fue el hombre amigable, carismático y sabio que ahora presume ser. En algún momento de su vida los problemas lo alcanzaron al punto de hacerlo pensar en no querer vivir más. Julio por los interminables temas legales que enfrentó decidió ponerles fin con una pistola en mano que por un milagro no disparo a su cabeza.

El "Gran Campeón Mexicano" luego de su ya conocida adicción a las drogas y al alcohol tuvo un sombrío momento en donde todos lo que compartían su "diversión", que era drogarse y caerse de borracho, eran sus enemigos. Por si fuera poco todo eso se agudizó cuando de repente un gran número de demandas y problemas cayeron sobre él.

Julio César Chávez recientemente confesó que en punto de su vida había decidido suicidare luego de que no encontraba la salida a sus problemas. Enlisto algunos como la demanda de Don King por dejarlo, la demanda de su exesposa Amalia Carrazco quien lo acusó de golpearla, las acusaciones que Hacienda hizo contra él de haber hecho fraude y dos no menos importantes que tuvieron que ver con su salud, una herida gangrenada y su adicción.

En la entrevista con Yordi Rosado para su canal de Yotutube reveló que fueron centímetros lo que salvó su vida luego de haber accionado un arma que tenía apuntando a su cabeza pues no sabía que más hacer para poder salir de eso.

"Yo tenía ya 3 días drogado, estaba muy deprimido, muy triste con todo lo que me estaba sucediendo, aparte traía mi codo lo traía podrido, me operaron pero como no dejaba de consumir (drogas) se me empezó a gangrenar", dijo Julio César Chávez.

"Cuando ya se me viene todos estos problemas, dijo ya Dios mío, ya no quiero vivir, tenía la demanda de hacienda, tenía demanda de Don King, tenía demanda de Amalia, tenía el codo podrido, dije chingue su madre ya no quiere vivir", agregó.

La parte más fuerte es que reveló Julio César Chávez que tuvo que encerrar a sus empleados en su casa para evitar que lo fueron a detener y quedar mal y no poder morir, por lo que en su soledad decidió tomar una pistola y salir al patio donde todo acabaría pero hubo cambio de planes en el último momento.

Julio explica por dónde pasó la bala que si salió del arma | Foto: Captura

"Agarro la pistola, encierro a todos mis trabajadores y me salgo a la alberca, volteo al cielo y con lagrimas en los ojos, tomo la pistola y le jalo una vez y no sale el tiro, le jalo otra vez y no sale y en la tercera le jalo y al tiempo que lo hago llega mi cuñado y me arrebata la pistola y el tiro me quema esto (cabeza)".

Tras ese momento intenso y de mucho nervio por parte de los que lo pudieron ver, Julio ya más tranquilo volteó al cielo y asegura que vio la imagen de Dios, "volteo al cielo y veo la silueta de Dios", así Julio fue como estuvo a punto de quitarse la vida.

Luego de ese momento de tensión pasaron muchos años más para que pudiera recuperarse y llegar al punto que ahora es, en donde entiende todo lo que vivió y todo lo que hizo mal y ya limpio y reformado espera que su historia sirva para muchas personas que viven lo mismo.