El día que Julio César Chávez le mentó la madre a Ernesto Zedillo por intentar encarcelarlo

México.- Una de las situaciones que metieron en aprietos a Julio César Chávez en su vida, fue el tema de la supuesta evasión de impuestos que vivió en el gobierno de Ernesto Zedillo quien no se cansó de buscar la manera de que el exboxeador pagara una cantidad de dinero por algo que nunca recibió y que estuvo a nada de llevarlo a la cárcel pero un pego de 7 millones de dólares fue su pase a la libertad.

En un momento de la vida de Julio César Chávez tuvo muchos problemas legales, uno de ellos con hacienda por supuestamente recibir 100 mil dólares de la nada y que Julio nunca declaró, lo que inició la persecución del que en ese momento ocupaba la presidencia de México, Ernesto Zedillo y que su amigo Carlos Salinas de Gortari nunca investigó por confiar en él.

En resiente entrevista aclaró que estuvieron a nada de meterlo a la cárcel por algo que no hizo, justo cuando vivía un problema con adicciones y las demandas de su esposa por violencia y por Don King lo que hacia que le viniera el mundo encima.

"Tuve la demanda de Hacienda por 100 mil dólares que yo nunca recibí, 100 mil dólares que se dieron cuenta perfectamente cómo el abogado lo iba sacando y se lo fue llevando, pero en ese entonces el que pagaba era uno, no el abogado, ahora el abogado es quien se lo chingó.

Tuve que pagar 7 millones de dólares por 100 mil dólares que yo nunca recibí y me quisieron meter a la cárcel", dijo en entrevista para Yordi Rosado.

Julio César Chávez fue orillado a pagar millones por dinero que nunca recibió | Foto: Jam Media

Eso generó en Julio César Chávez un enojo justificado contra Ernesto Zedillo quien había ordenado llevarlo hasta las últimas instancias, pero la venganza de Julio llegaría de una manera inesperada pero que cuenta que disfrutó hacerlo y es que el exmandatario sin pena de lo que había pasado se acercó para tomarse una foto a lo cual Julio se negó.

"Después vi a Zedillo en una función de box y se quiso tomar una foto y le dije ve y chingue usted a su madre, pinche viejo pendejo", comentó el "César del Boxeo" en la charla con el comunicador.

Julio César Chávez a la fecha no perdona ni olvida la amarga situación que el hicieron pasar y más en el momento que sucedió, ese solo lo orilló a intentar quitarse la vida en un par de ocasiones pero que por un verdadero milagro fue no que no se pegó un tiro en la cabeza al disparar en repetidas ocasiones.