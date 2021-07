El día que Julio César Chávez reveló su secretó para aguantar tantos goles

México.- Julio César Chávez es sinónimo de éxito en el mundo del box y posiblemente de la vida luego de todos los problemas con los que ha tenido que lidiar, pero que gracias a su perseverancia pudo sobrellevarlos. Pero detrás de una carrera tan exitosa debe haber algunos secretos, mismos que sorpresivamente el "César del Boxeo" reveló luego de varios años retirado.

Hace algunas semanas Julio César Chávez habló con Christian Martinoli y Luis García en una entrevista realizada por TV Azteca en donde el "gran campeón mexicano" dio a conocer ese secreto que lo hizo mantenerse en pie aún con la gran cantidad de golpes que recibía por pelea.

Julio sorprendió al revelar que su secreto para ganar las peleas era su cabeza, especialmente su cráneo ya que según los estudios que se le realizaron en sus inicios como boxeador arrojaron datos impresionantes y es que su cráneo era más grande que el de una persona normal algo que asustó a los médicos pero que le benefició en su profesión por soportar los golpes tan fuertes.

"Una vez me hicieron un estudio en la cabeza y los doctores estaban como locos. Yo decía ¿Qué tengo en la cabeza?, ya valió, no voy a poder pelear. En el estudio salió que tenía el cráneo más grande de lo normal, y aparte me salió un cisticerco calcificado en la cabeza, es por eso que aguantaba tantos golpes", dijo a los comentaristas deportivos.

Especialmente lo que ayudó es que le habían detectado un cisticerco calcificado en su cabeza. Aunque era algo bastante peligroso fue la gran ayuda para Julio César Chávez para lograr mantenerse mucho más tiempo en pie en sus peleas y lograr ese espectacular récord.

Curiosamente aunque una de sus grandes armas fue el cráneo que le impido perder sus peleas, ahora es un serio problema para su salud, pues aunque nunca cayó noqueado la gran cantidad de impactos fueron poco a poco haciendo que sus huesos en la cabeza se debilitaran al punto que hoy a sus 58 años no puede permitirse un nuevo golpe pues podría causarle un derrame cerebral o la muerte.

Esto lo confesó previo a su última pelea de exhibición ante Héctor "Macho" Camacho Jr el pasado 17 de junio. Esa fue su última pelea ya que su vida corría peligro si recibía un mal golpe. Ahora es irónico que algo que lo hizo invencible podría acabar con su vida en un instante.

