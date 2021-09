El día que Julio César Chávez vomitó 3 litros de sangre por sobredosis cocaína

México.- Julio César Chávez no siempre fue el hombre correcto, sabio y carismático que ahora se ve en las redes sociales, hubo una parte de su vida en donde las drogas y el alcohol lo consumieron al punto de llevarlo al lado más obscuro de su personalidad, agrediendo y sin querer que nadie dijera que estaba haciendo algo mal.

Alguna vez en su vida luego de tanto exceso Julio César Chávez estuvo al borde la muerte cuando una sobredosis de cocaína lo llevó al hospital y a perder hasta 3 litros de sangre vomitándola, luego de tanto daño que le había hecho a su cuerpo durante por varios días en los que lo único que consumía era alcohol y drogas.

"El día que vomite 3 litros de sangre, estuve en el hospital y me cauterizaron, (al siguiente día) mandé a traer cocaína a mis trabajadores y en el hospital me drogué", confesó Julio César Chávez quien aseguraba que en esos momentos ya no tenía nada porqué vivir y se había perdido totalmente en las adicciones.

Por si fuera poco declaró a Yordi Rosado que ni aunque se estuviera muriendo tocó fondo con las drogas, nunca hizo conciencia de lo que pasaba con su vida y sus adicciones, por eso luego de días inconsciente, lo único que lo volvía a la realidad era volverse a drogar.

"Varías veces me fue al hospital (por sobredosis), estuve a punto de morirme varias veces", dijo Julio que confesó que nunca vio el problema que tenía y que lo fue consumiendo al punto de llevarlo más tarde a un intento de suicidio.

Julio César Chávez ahora recuerda con orgullo sus logros en el box antes que cualquier cosa | Foto: Instagram Julio César Chávez

El problema se extendió al punto de que vivió mucho tiempo encerrado sin visitas y quienes se atrevían a ir era para ser agredido por el exboxeador. Hoy muchos años después, asegura que recordar todo eso y que las personas sepan que pasó con él, le avergüenza pero al mismo tiempo revela que es una historia que puede ayudar a muchos a combatir sus malos hábitos y evitar ser como él en ese sentido.

Julio César Chávez hoy tiene 12 años limpio, confiesa que ha tenido oportunidades de volver a probar la cocaína pero su voluntad y nuevos ideales le detienen pues ya no es aquella persona que tiró por la borda muchos grandes años en lo deportivo, familiar y principalmente en el tema personal.