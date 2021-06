El día que Lieke Martens demostró el control total del balón (Video)

Holanda.- Lieke Martens es por mucho una de las mejores jugadoras en las actualidad tanto para el Barcelona como para la Selección de Holanda con quien este verano tendrá una cita más que importante en unos Juegos Olímpicos. Pero en este caso hablaremos de su calidad con el balón y es que ha demostrado que el talento lo tiene pero la técnica también.

Hace algunas semanas, la holandesa fue invitada a grabar un comercial en donde sería utilizada para mostrar algunos controles del balón como un freestyle en donde los recursos y trucos eran esencial y Lieke Martens dejó con la boca abierta al realizar el trabajo de la manera más espectacular.

La tricampeona en España tomó el balón y don la destreza que le caracteriza fue como que demostró que no solo sabe correr, pasar y jugar dentro de un terreno de juego si no que fuera de el puede dominar a su antojo el balón que tanto le ha dado en su carrera como futbolista, una muy ganadora por cierto.

Lieke Martens no tiene pena de demostrar por qué es considerada una de las más importantes para su país, en las últimas participaciones con el conjunto holandés las ha llevado a la final de la Copa del Mundo en 2019 y ganar torneos continentales. A nivel de clubes el camino ha sido bastante fructífero, con el equipo del Barcelona no ha dejado de ganar títulos.

Si bien el estilo de Martens no es driblar a sus rivales si no hacer más un trabajo de generadora de futbol, tiene mucha llegada al área del rival para encontrar el arco de frente ante cualquier situación, su fondo físico es también otra de las cosas que sobresale en ella. En pocas palabras Lieke Martens no solo es control y buen manejo de balón y es una jugadora completa.

Ahora la holandesa se prepara para el llamado de su selección, este verano tendrá que disputar sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2021, buscarán regresar con una medalla, especialmente de oro si se puede, pero habrá más equipos muy complicados iniciando con Estados Unidos que es la actual campeona del mundo.

