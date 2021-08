El día que la esposa de Julio César Chávez le rompió un tarro de cerveza en la cabeza por infiel

México.- Una de las tantas historias que rodea a Julio César Chávez tiene que ver con sus amoríos cuando estaba ya casado y con hijos pues ser una figura mundial el centro de atención siempre estaba con él. En muchas ocasiones pudo pasar desapercibido pero en otras lo descubrieron y sus dos esposas le han recriminado sus acciones.

Entre tantas historias hay una que sobrepasó todos los limites y es que la primera mujer de Julio César Chávez casi lo mata cuando le estrelló un tarro de cerveza en la cabeza luego de que lo descubriera con una mujer cuando el "César del Boxeo" la paseaba en un costoso Rolls Royce.

La historia la reveló el mismo Julio César Chávez en su más reciente entrevista con Yordi Rosado, quien le cuestionó sus amoríos cuando estaba en su mejor momento de boxeador, a lo que el mismo Julio aseguró que casi todo Televisa estuvo con él en aquellos tiempos pero la infidelidad que casi le cuesta la vida fue en Culiacán con otra mujer que no era famosa.

Julio César Chávez y su exesposa Amalia Carrasco acompañando a uno de sus hijos en su graduación | Foto: Instagram Cristian Chávez

Asegura que Amalia Carrasco ya le había cachado varias veces en el acto de la infidelidad pero que eso no lo debuto. Aquella vez fue especial pues Don King la había regalado un Rolls Royce de más de 250 mil dólares y para estrenarlo lo decidió usar para pasear a una mujer, pero no contaba con que su esposa lo estaba vigilando y que además lo iba a seguir.

Leer más: Liga MX Femenil: Rayadas no pudieron lograr superar su récord de 577 minutos sin recibir gol

"Llego a Culiacán y el carro llega de Ohio, y me voy a ver a una morra y mi señora me sigue. Lo bueno que no me agarró con ella (en el acto) y me dice, 'así te quería agarrar hijo de tu chingada madre'. Y en la primera me tiró mi cerveza. Se salió y me comenzó a chocar el carro por la parte de atrás y me grita sal del carro, pero dijo no salgo", contó Julio.

Para ese momento el enojo de su esposa era evidente pues ya la había demostrado que su primer tarro de cerveza podría ser su arma al lanzarla al piso. Luego de golpear el auto nuevo de Julio César Chávez, su esposa se fue a su casa y él llegó un poco más tarde para que el enojo fuera menor y poder reclamarle los daños a su carro pero no imaginada lo que le iba suceder.

"Y me voy a la casa, ya más tarde como a las 7, ya que se le bajara un poquito", dijo. "Oye me chocaste el carro nuevecito, le dije. Yo llegue con un tarro de cerveza muy grueso y le dije si estás tan enojada pégame con el pinche tarro, pero nunca pensé que se fuera animar y que me lo quiebra en la cabeza", comenta Julio.

Yordi Rosado siente el golpe que tiene Julio en su cabeza producto de aquel momento | Foto: Captura

Al momento de relatar el suceso le pide a Yordi toque su cabeza para que sintiera el golpe que aún tiene de aquel momento. Los siguientes instantes de la agresión Julio quedó consiente pero para hacerla sentir culpable se hizo como que se desmayaba y entre risas aseguró que su primera esposa le dijo que "ojala que te mueras hijo de tu chingada madre".

Ahora todo eso lo recuerda entre risas y como una buena anécdota de todo lo que vivió en sus años como boxeador, aunque tambien aseguró que su ahora esposa Myriam Escobar tambien le ha cachado algunas infinidades pero que ha sido más compasiva y que lo ha perdonado por lo que ahora ya no busca a más mujeres que no sean su esposa.