El emotivo mensaje de Iker Casillas para Víctor Valdés

Madrid, España.- Compañeros de muchos años en la Selección Española, etapa que volvió a los guardametas Iker Casillas y Víctor Valdés en muy buenos amigos a pesar de estar en contrastes distintos a nivel de clubes, uno en Real Madrid y el otro en el arco del Barcelona.

Cuelga los guantes Víctor Valdés. Sin ruidos. Sin focos. Sin flases. De la misma manera con la que llegó a la cima. Misma escalera para bajar. Posiblemente, el mejor portero de la historia del Barça.

Doble V: Valor y Victoria. pic.twitter.com/ZHE4YgAR2x — Rodrigo Morán (@Rodrigomoran100) 3 de enero de 2018

El guadameta del Porto, Iker Casillas, ha enviado un emotivo mensaje de admiración al que fue el guardameta del Barcelona Víctor Valdés, quien también fue convocado en muchas ocasiones por España, todo esto un día después de que el ex blaugrana anunciara definitivamente el punto y final a su carrera como futbolista profesional.

"No hace falta ver tu palmarés para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor", fue lo que escribió el guardameta de Porto en sus redes sociales sobre su ex compañero de selección Víctor Valdés.

No hace falta ver tu palmares para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor! https://t.co/94xGIuuprs — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 de enero de 2018

El guardameta español Víctor Valdés puso final a su carrera este miércoles de una forma muy poco común, pues tras escribir en su cuenta oficial de Instagram el mensaje "Gracias por todo", este eliminó todos sus perfiles y no dejó rastro alguno de él.

Así ha anunciado Víctor Valdés su retirada, con pocas luces, desapareció del mapa, como ya había avisado.



Un auténtico porterazo al que se le atragantó la mala suerte. pic.twitter.com/8Pi7uilLWl — Ignacio Ojeda (@Ojeda_SB) 2 de enero de 2018

Víctor Valdés siempre fue un futbolista el cual no le gustaba mucho mostrarse ante las cámaras, es por eso que en distintas ocasiones declaró: "Un día se apagará la luz y, cuando lo haga, espero que no me encuentren" y "Si volviera a nacer no sería portero de fútbol, me hicieron creer que tenía talento, pero no es un camino fácil y no me ha compensado todos los años de sufrimiento".

#LaLiga (6)

Champions League (3)

Mundial (1)

Eurocopa (1)

Supercopa de Europa (2)

Copa del Rey (2)

Mundial de Clubes (2)

Supercopa de España (6)

Zamora (5)



Víctor Valdés cuelga los guantes con un palmarés ENVIDIABLE.



❤ ¡Gracias, PORTERAZO! ❤ pic.twitter.com/uJpXkVlunf — LaLiga (@LaLiga) 3 de enero de 2018

Así de esa manera el español se despidió de sus más de 1,2 millones de seguidores, que tenía en sus distintas redes sociales.

Valdés estuvo en el conjunto del Barcelona desde 2002 hasta 2014, en donde ganó una infinidad de campeonatos nacionales e internacionales y de igual manera con la Selección Nacional. Sus títulos destacados son: 6 ligas, 3 Ligas de Campeones, un Mundial, una Eurocopa, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, seis Supercopas de España, a esto se le agrega que fue fue cinco veces portero menos goleado de la liga española.

Luego de una grave lesión, emigró al Manchester United en donde no pudo tener la continuidad que deseaba, de igual manera le sucedió en el conjunto del Standard de Lieja de Bélgica. El último encuentro que jugó Víctor Valdés fue el 8 de abril de 2017, defendiendo el arco del Middlesbrough en la Premier League.