El emotivo mensaje de Leticia Vázquez a sus recuerdos más preciados del futbol profesional

México.- El sentimiento por el futbol muchas veces no puede explicarse, solo se siente y ya. Muchas veces hay situaciones que te recuerdan algún partido importante o un resultado, pero también hay objetos que toman mucha importancia según vives cosas inolvidables con ellos y eso es lo que pasó con Leticia Vázquez que guardó todo lo que utilizó en su paso como jugadora profesional.

Luego de su retiro del futbol de la Liga MX Femenil de Leticia Vázquez en el 2019, la exjugadora se detuvo un momento para mostrar todo lo que usó en su paso por el profesionalismo, así como lo que utilizó para llegar a él. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en donde presume, camisetas de León y Santos que fueron sus equipos y muchos de los zapatos que utilizó en los 18 campos del futbol mexicano.

Por si fuera poco, Leticia Vázquez no solo dejó como una imagen del recuerdo si no que también les dio un valor y significado a cada uno de ellos por lo que aun los guarda con mucho cariño. Acompañó la foto con un emotivo mensaje donde agradece al futbol por todo lo que había dado y todo lo que le ha dado ella con el paso de los años.

"No sólo son zapatos de futbol, son momentos inolvidables que he pasado con ellos : partidos, entrenamientos, goles, derrotas, etc. También son una parte grande de mi corazón ya que algunos me los han dado personas importantes y otros yo los he comprado trabajando duro para tenerlos", se lee en las primeras líneas.

"No solo son playeras de futbol y bufandas ellas me han acompañado a lo largo de grandes viajes y experiencias", agregó Leticia Vázquez que sabe que todo lo que ha sido parte de su crecimiento como jugadora o todo lo que a aprendido en el camino es algo que le ha servido para ser lo que ahora es. También aprovechó para agradecer todo lo que ha recibido del futbol.

"Hoy quiero agradecer por todo lo que me ha dado el futbol y por la FE que siempre he tenido y tendré de que las mejores cosas están por venir. HOY ES UN GRAN MOMENTO para recordar y volver a vivir todo lo que hemos hecho", finalizó la exjugadora.

Ahora Leticia Vázquez se ha ausentado de sus redes sociales pero no es por nada malo, si no que está arreglando muchas situaciones personales que la orillaron a dejar el futbol pero de sus propias palabras no descarta la posibilidad de que quizá algún día pueda volver a hacer lo que más le gusta de forma profesional.