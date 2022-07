El entrenador mexicano Rafael Loredo, hace historia en el fútbol guatemalteco

Rafael Loredo, entrenador mexicano de 64 años de edad, escribió su nombre en la historia del fútbol guatemalteco al conseguir la clasificación de la selección varonil para el mundial sub-20 a disputarse en Indonesia en 2023.

El originario de la CDMX asumió el cargo como seleccionador guatemalteco de la categoría sub-20, el año 2020, después de aceptar la invitación de Eugenio Villazón, compatriota y también entrenador.

El inicio de su gestión al mando de los jóvenes comenzó con algunas dudas tras el encuentro con El Salvador. Después de ese leve tropiezo el mexicano recondujo el rumbo y cumplió con el objetivo. Clasificar al mundial.

“Quiero y deseo de todo corazón que los muchachos sigan creciendo como futbolistas y seres humanos. Lo que han hecho es algo muy importante. No se me puede olvidar el primer partido cuando se me morían de nervios por la falta de rodaje de los muchachos, pero tienen un corazón del tamaño del mundo. Mi agradecimiento para los jugadores”, declaró de Loredo tras la consecución del objetivo.

“Desde que empezamos el proceso, fijamos un solo objetivo. Fue doloroso al principio, pero los muchachos tuvieron carácter, fortaleza mental y trabajo en equipo. Ellos están convencidos que trabajando en equipo, estando unidos y teniendo mucha fe, podemos salir adelante. Les tengo toda la confianza, creo en ellos y han demostrado que tienen con qué luchar”, añadió Loredo.

Respecto al análisis táctico llevado a cabo para neutralizar a la selección mexicana, Loredo aseguró: “Sabíamos de las rotaciones que hacían en media cancha, de los cambios de extremos y los muchachos se aplicaron muy bien. Estoy contento por ellos y por toda Guatemala. No saben lo cálido que son, la gente como ha apoyado y agradezco el cariño a nuestro equipo”.

Sobre los sentimientos que le genera representar a una selección distinta a la de su origen, Rafael Loredo afirmó lo siguiente: “Nací en México, estudié en México, soy egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM y di clases en la Federación Mexicana de Fútbol. Mi familia, y amigos están en México. Quiero muchísimo a México, pero hoy en día, quiero mucho más a Guatemala. Me han abierto la puerta y no puedo tener más que agradecimiento por nueve años de trabajo y estoy muy agradecido por el pueblo de Guatemala”.

Ante el gran reto que supone buscar también la clasificación a los Juegos Olímpicos, Rafael dijo lo siguiente: “Tengo confianza en el jugador guatemalteco, tiene resistencia, buena técnica y con ganas de aprender. Ahora se abre la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos. Voy a dejar que los muchachos lo disfruten ahora, mañana comenzamos los planes para el siguiente partido y sería la cereza al pastel”