Estados Unidos.- Cristian Chávez, es el tercer hijo del campeón Julio César Chávez y del que poco se sabe, a sus 27 años de edad se ha mantenido siempre al margen de las cámaras y sobre todo del deporte que tanta gloria ha traído a su familia.

A diferencia de sus dos hermanos mayores, Julio César y Omar Chávez, él prefirió vivir su vida alejado de los medios, sin embargo, el hecho de que haya optado por no ponerse los guantes no quiere decir que no tiene el minimo interes en el box, pues siempre se ha declarado con orgullo parte del "team Chávez", además que procura siempre acompañar a sus hermanos en cada pelea.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Cristian, es el más pequeño del matrimonio del "César del boxeo" con Amalia Carrasco. Por otra parte, Nicole, fue producto del amor en su segundo matrimonio, con Miriam Escobar.

"Básicamente solo amo comer y viajar"

En repetidas ocasiones, Cristian ha recalcado su amor por la comida y los viajes, se deja ver como un chico bastante sencillo que goza de llevar su vida lejos de los escándalos. En su cuenta personal de Instragram, no tiene problema con mostrar todos los países que ha recorrido con el fin de conocer sobre tradiciones y costumbre de todo el mundo, desde Cuba, Inglaterra, Francia, España, República Checa, entre otros.

El es Cristian Chávez, el hijo de Julio César Chávez que prefirió los viajes al box/ Instagram

Cabe señalar que a pesar de no dedicarse a los deportes, el joven mantiene una gran figura, digno de todo un Chávez, misma que le hace ganar cientos de halagos cada que publica una nueva fotografía. Incluso algunos internautas aseguran que Cristian debería dedicarse al modejale, pues está más que claro que tiene las cualidades para hacerlo.

El es Cristian Chávez, el hijo de Julio César Chávez que prefirió los viajes al box/ Instagram

Brillas en esos colores divinos"

¡Eres todo un modelo!"

El es Cristian Chávez, el hijo de Julio César Chávez que prefirió los viajes al box/ Instagram

Buena relación con sus hermanos

A pesar de mantenerse al margen, hay algo que queda muy claro y eso es su buena relación con sus hermanos, en varias ocasiones ha compartido divertidas transmisiones junto con Julio y Nicole, donde los seguidores aprovechan para conocer un poco más sobre la vida privada de los Chávez.

El es Cristian Chávez, el hijo de Julio César Chávez que prefirió los viajes al box

Por otra parte, es importante mencionar que es con Nicol, con quien parece tener mayor conexión, pues ademas de que han compartido muchas experiencias juntos también suelen ser los mejores acompañantes cuando de viajar se trata. Cristian, ha conseguido pasar desapercibido por los medios, sin embargo, su orgullo por llevar la sangre de su padre en las venas no es un secreto.

El es Cristian Chávez, el hijo de Julio César Chávez que prefirió los viajes al box/ Instagram

Julio César Chávez siempre pendiente de sus hijos

Podría decirse que todos los hijos del campeón tienen una personalidad diferente, sin embargo, si hay algo en lo que todos coinciden es que nunca les faltó la atención de su padre, pues a pesar de sus adicciones siempre se aseguró de darles su cariño y apoyo. En una ocasión, Nicole comentó que nunca vio a su padre consumir alcohol o algún tipo de droga frente a ella ya que siempre procuró mantenerse distante en esas cuestiones.

Además, en una transmisión en vivo por Instagram, Julio, Cristian y Nicole, recordaron con muchos cariños sus mejores experiencias con su padre, comentaron que uno de sus mejores recuerdos era cuando asistían cada diciembre a la verbena, un tipo de feria con juegos mecánicos y todo tipo de atracciones que se realiza en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

También te podría interesar

"Cuando no hay hambre, es difícil sobresalir" Julio Cesar Chávez hace fuertes declaraciones sobre su hijo

"Te voy a arrancar la cabeza" El día que Julio César Chávez venció a Greg Haugen y llenó el Estadio Azteca

“No me hables de perico, se me hace agua la boca”: Julio César Chávez durante transmisión en vivo de Tv Azteca