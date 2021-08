Él es Felipe Nunes, el skater que domina la patineta pese a no tener ambas piernas

Brasil.- Las historias de superación son las que motivan a las demás personas incluyendo a los seres humanos que padecen o viven en una símil situación como la persona que vamos a contar en esta nota especial.

Felipe Nunes es un joven originario de Brasil. Con tan solo 21 años de edad a logrado abrir diversas puertas en el mundo gracias a que el skateboarding lo ayudo a salir adelante de un terrible accidente que, tristemente, lo hizo perder sus piernas.

El sudamericano vivió el agridulce momento de cuando los doctores le tuvieron que amputar ambas piernas debido a que un tren pasó encima de ellas, cuando apenas cumplía los 6 años. Desde entonces tuvo que rondar gracias al apoyo de una silla de ruedas.

Felipe Nunes, el primer patinador con discapacidad

Instagram felipenunesskate

Tiempo después una amiga suya lo empezó a motivar y le hizo conocer el mundo del skate. Felipe supo que era el momento de salir avante pese a lo que vivió en su infancia. Obtuvo su propio monopatín y el idéntico le cambio la vida, hasta en la actualidad.

"Yo me transportaba en una silla de ruedas. Una amiga me vio y me dijo intenta con una patineta y empece a patinar, lo cual me resulto lo más fácil para moverme y desde ese momento nunca solté la patineta", explicó Felipe Nunes en una página de Youtube que se dedica a realizar retos con grandes skaters de México.

Felipe Nunes se superó asimismo

Instagram felipenunesskate

Su historia comenzó a darle la vuelta al mundo, cuando en su cuenta oficial de Instagram, empezó a compartir varios videos de lo fantástico que se ha vuelto en el monopatinaje a lo largo de más de 8 años de haber patinado por primera vez, incluso dejó sorprendido al mejor patinador del mundo, el estadounidense, Tony Hawk.

Felipe Nunes, el patinador sin piernas

Instagram felipenunesskate

El estadounidense comenzó apoyarlo desde el 2017 cuando al poco tiempo de aprender diversos trucos viajó a Norteamérica y compitió en el Tampa Am, un concurso de skaters amateurs, el cual entregó su sangre, de acuerdo a las palabras del brasileño, y tuvo el gran honor de finalizar en el lugar 21 de 100 participantes. Aquella vez Hawk lo patrocinó y se convirtió en el primer patinador con discapacidad.

Aunque Felipe finalizó en dicha posición los organizadores del evento le otorgaron el premio especial, el cual fue de 1.000 dólares por su esfuerzo y gran ejemplo que ha dado Nunes al skate y a todo el planeta tierra. Hace dos meses estuvo en México grabando un spot y, por supuesto, que los amantes de la patineta no dudaron en tomarse una foto con él y reconocer de la leyenda que está apunto de convertirse en este deporte olímpico.