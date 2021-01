El ex campeón David Benavidez le hace este recordatorio a Saúl 'Canelo' Álvarez

El estadounidense de origen mexicano David Benavidez, excampeón mundial súper medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), recordó que cuando él era monarca, el jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez ni siquiera lo mencionaba como posible contrincante y ahora no desea quedarse fuera de las grandes batallas de su división.

En declaraciones a FightHuv TV, el “Bandera Roja” Benavidez no ocultó su malestar al ver como ahora puede quedar marginado de combates importantes en el peso súper medio.

Esto porque Canelo pretende unificar la categoría y su objetivo es enfrentar a los campeones actuales como Billy Joe Saunders de la OMB y Caleb Plant de la FIB, por lo que no tendría opciones de medirse a Saúl Álvarez en un corto plazo.

“Lo que tengo que decir al respecto es que cuando tuve el título, entiendes, Canelo nunca me mencionó, ni siquiera se habló de mí peleando con Canelo”, dijo Benavidez. “Pero todos del peso súper mediano, todos los campeones de peso súper mediano recibieron la llamada, recibieron alguna llamada de él. Yo nunca recibí nada, en absoluto”, apuntó.

“Hay una razón por la que no me mencionaron . Es porque soy una gran amenaza y todo el mundo lo sabe. Pero es lo que hay”, externó el ex campeón, quien espera en un futuro, medirse con el Canelo.

“Siento que mi tipo de estilo de lucha y el tipo de emoción que traigo en mis peleas, la gente lo va a querer. Van a seguir pidiéndolo, y eventualmente tendrá que suceder”, dijo David Benavidez, quien reconoce que todavía no está en su mejor momento y dentro de un tiempo será un rival más complicado para Canelo.

“Como dije, regresaré de cualquier manera, no importa. Acabo de cumplir 24 años, creo que están cometiendo un gran error, si me enfrentan en el futuro seré extremadamente más fuerte que ahora. Siento que todavía no estoy en mis mejores años, todavía no, pero me estoy acercando”, señaló el estadounidense-mexicano.

Analistas del boxeo consideran que Benavidez, es un gran peligro para Canelo en las 168 libras. Tiene récord invicto de 23-0 con 20 nocauts, es alto, con gran pegada y no duda en intercambiar golpes con un gran ritmo de golpeo.

Pese a los rumores que afirmaban que escalaría a las 175 libras después de perder el cinturón súper medio del CMB por no dar el peso, mencionó que seguirá en las 168 libras.

“El factor que más contribuyó fue la pandemia, todo fue diferente, ya sabes. El gimnasio estaba cerrado, la sauna estaba cerrada; normalmente uso la sauna todos los días y todo eso estaba cerrado. No pude llegar, tuve que ponerme en cuarentena durante dos días, permaneciendo en la habitación todo el tiempo", reveló Benavidez.

Agregó por tal motivo no tuvo acceso a ningún gimnasio, ni tampoco al sauna, ni bañera de hidromasaje, "tampoco había nada en mi habitación y no llegue a tiempo”.

Reconoció que cometió el error al no dar el peso, pero quiere culpar a nadie, porque él es el único responsable. "Perdí el título, pagué el costo, pagué las multas”, refirió.