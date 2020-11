El ex campeón mundial Jorge 'Travieso' Arce se someterá a operación

El ex múltiple campeón mundial Jorge "Travieso" Arce, primer mexicano en la hstoria en reinar en cinco divisiones diferentes, será sometido a una operación de uno de sus hombros, aunque todavía no tiene una fecha para ello.

El entrenador Vladimir Baldenebro confirmó lo anterior, tras haber hablado con el exboxeador sinaloense, quien el pasado lunes publicó un nensaje en su cuenta de Twitter, que causó preocupación y sorpresa entre sus miles de seguidores.

"Ya no aguanto el Dolor, me voy a tener que Operar ya urgente", escribió Jorge Arce en ese momento, aunque no mecionaba cuál era el problema de salud.

El "Travieso" dio a conocer que tiene roto el tendón del hombro, por lo que será necesario una intervención quirúrgica y está tratando que se haga lo más pronto posible, ya que lo han fastiado los dolores que siente.

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre en Tijuana, Jorge Arce protagonizó su tercera pelea de exhibición contra la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez. Los tres combates han tenido fines altruistas.

"Travieso" Arce, de 41 años de edad, se retiró del boxeo profesional en diciembre de 2012, después de la derrota que sufrió por nocaut ante el filipino Nonito Donaire, en la pelea donde estaba en juego el campeonato mundial de peso supergallo de la OMB.

El ex monarca mundial ha manifestado que quiere tener algunos combates más de exhibición, para poder ayudar a la gente que más lo necesite.

La Leyenda de Los Mochis, disputó un total de 73 peleas en el terreno profesional, con 61 victorias, incluyendo 46 nocauts, a cambio de dos empates y 7 derrotas.