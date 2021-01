El ex campeón mundial Sergey Kovalev da positivo por doping

l peleador ruso Sergey Kovalev, quien ha sido campeón mundial de peso semipesado, resultó positivo en un control previo a su combate que iba a sostener ante el uzbeko Bektemir Melikuziev el próximo 30 de enero en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

La agencia encargada de los análisis dio a conocer que Kovalev dio positivo por testosterona sintética y según ello la pelea sería cancelada.

Como lo marcan las reglas, Kovalev todavía tiene derecho a una segunda prueba, pero habitualmente la segunda suele confirmar el positivo.

En los últimos dos años la carrera de Kovalev va cuesta abajo y ahora el dopaje podría dar el punto final a su carrera. El ruso tiene problemas con la bebida, además se ha visto involucrado en asuntos de acoso y maltrato.

Además, boxísticamente ya no es el que fue. Incluso en su última pelea frente a Saúl “Canelo” Álvarez reconoció que no estaba preparado y que la aceptó solamente por dinero sabiendo que no iba a ganar creando una gran polémica.

Al registrar el positivo la contienda que tenía agendada, sería suspendida, a menos que diese negativo en la segunda prueba.

El rival de Kovalev el prospecto uzbeko Bektemir Melikuziev ha manifestado que a pesar del positivo y de saber que ha tomado sustancias para mejorar su rendimiento, está dispuesto a pelear y no quiere que el combate se suspenda.

MOMENTOS CLAVES

Sergey Kovalev, de 37 años de edad, ha sido campeón mundial de peso semipesado de la OMB, campeón mundial de la AMB, FIB, y Diamante del CMB en esa misma división, además de ser conocido por su fuerte pegada.

El 19 de noviembre de 2016, en Las Vegas, Nevada, el ruso enfrentó al entonces invicto Andre Ward, duelo por la defensa de sus títulos mundiales de campeón semipesado.

Kovalev logró enviar a la lona por primera vez a su oponente en el segundo round; aunque al final le dieron la pelea a Ward en una decisión polémica que terminaría en un fallo unánime de 114-113 en las tres tarjetas de los jueces. Sergey perdería su invicto y todos los cinturones de campeón semipesado.

En la revancha contra Ward, en junio de 2017, Kovalev perdió con un controvertido nocaut técnico. El 2 de noviembre de 2019, el ruso fue noqueado por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien conquistó el campeonato mundial de peso semipesado de la OMB, en Las Vegas, Nevada.

En febrero de 2019, Kovalev había recuperado el cinturón de la OMB, tras vencer por decisión unánime a Eleider Álvarez, en Frisco, Texas.